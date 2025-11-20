Χάθηκε $1 τρισ. από την αγορά των κρυπτονομισμάτων – Σε χαμηλό 7 μηνών το Bitcoin

Το Bitcoin σήμερα ανέκαμψε με άνοδο έως και 2,5% κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία - Τα επόμενα ψυχολογικά όρια βρίσκονται γύρω στα 85.000 και 80.000 δολάρια, με το χαμηλό του 2025 στα 74.425 δολάρια