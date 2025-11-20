Χάθηκε $1 τρισ. από την αγορά των κρυπτονομισμάτων – Σε χαμηλό 7 μηνών το Bitcoin
Το Bitcoin σήμερα ανέκαμψε με άνοδο έως και 2,5% κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία - Τα επόμενα ψυχολογικά όρια βρίσκονται γύρω στα 85.000 και 80.000 δολάρια, με το χαμηλό του 2025 στα 74.425 δολάρια
Η μεγάλη κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων του 2025 μπήκε σε μια νέα φάση την Τετάρτη, καθώς το Bitcoin έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό του σε επτά μήνες, επεκτείνοντας τις απώλειες πάνω από το ένα τρισ. δολάρια σε ολόκληρο τον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έπεσε στα 88.522 δολάρια, με την τελευταία κατάρρευση να πλήττει μεγάλους και μικρούς επενδυτές — από ιδιώτες αγοραστές που εκμεταλλεύονται τις πτώσεις έως εταιρείες διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, των οποίων οι μετοχικές αποδόσεις εξαφανίζονται.
Οι τιμές των token ανέκαμψαν ελαφρώς μετά τα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των ανησυχιών ότι η παγκόσμια αύξηση των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη είναι έτοιμη να ξεθυμάνει. Το Bitcoin σημείωσε άνοδο έως και 2,5% την Πέμπτη το πρωί κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία.
Τα επόμενα ψυχολογικά όρια βρίσκονται γύρω στα 85.000 και 80.000 δολάρια, με το χαμηλό του 2025 στα 74.425 δολάρια — που καθορίστηκε κατά τη διάρκεια των αναταραχών του Απριλίου λόγω των δασμών — να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων έφτασε στο υψηλότερο σημείο της στα 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια στις 6 Οκτωβρίου και τώρα κυμαίνεται κοντά στα 3,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της μεταβολής αντανακλά λογιστικές ζημίες και όχι πραγματική απώλεια μετρητών.
