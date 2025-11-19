Eurobank Research: Η Ελλάδα σε ρόλο κεντρικού ενεργειακού κόμβου της Ευρώπης με το 20ετές deal για το LNG

H συμφωνία Atlantic–See LNG Trade και Venture Global θα έχει περιορισμένη άμεση εγχώρια επίδραση, ωστόσο η ουσία της εντοπίζεται στην περιφερειακή ενοποίηση, με ποσότητες LNG να κατευθύνονται προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία