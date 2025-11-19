Eurobank Research: Η Ελλάδα σε ρόλο κεντρικού ενεργειακού κόμβου της Ευρώπης με το 20ετές deal για το LNG
H συμφωνία Atlantic–See LNG Trade και Venture Global θα έχει περιορισμένη άμεση εγχώρια επίδραση, ωστόσο η ουσία της εντοπίζεται στην περιφερειακή ενοποίηση, με ποσότητες LNG να κατευθύνονται προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία
Μετά την πρόσφατη μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου σε Ρουμανία και Ουκρανία μέσω της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως βασικός παράγοντας στο μεταβαλλόμενο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Όπως σημειώνει η Eurobank Research σε μελέτη της, αν και η συμφωνία θα έχει μικρή επίδραση στην αγορά φυσικού αερίου της Ελλάδας βραχυπρόθεσμα, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την οικοδόμηση της θέσης της χώρας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.
Επιπλέον, συνδέοντας την Νοτιοανατολική Ευρώπη πιο στενά με περισσότερο σταθερούς προμηθευτές φυσικού αερίου, όπως οι ΗΠΑ, η συμφωνία υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να απεξαρτηθεί από τη ρωσική ενέργεια και να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή της ασφάλεια. Οι πρόσφατες παραχωρήσεις για υπεράκτια έργα διερεύνησης κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Βόρειο Ιόνιο, την Νότια Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη, αναδεικνύουν περαιτέρω τη δυνητικά αυξανόμενη σημασία της χώρας στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης.
Πέρα από τις πρωτοβουλίες στα πεδία του ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού και των επενδύσεων, ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στα κέντρα λήψης αποφάσεων για το μέσο-μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό της Ευρώπης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρέμβαση της χώρας μας που διευκόλυνε την εφαρμογή της πλήρους απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού αερίου στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026 (εξαιρουμένων αυτών υπό υφιστάμενες συμφωνίες παράδοσης, έως το τέλος του 2027). Υιοθετώντας την ελληνική πρόταση, το Συμβούλιο της Ευρώπης πρότεινε στις 20 Οκτωβρίου οι χώρες – εξαγωγείς φυσικού αερίου στην ΕΕ μέσω του αγωγού TurkStream να πρέπει να αποδείξουν τη μη ρωσική προέλευσή του, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής που όριζε ως υπεύθυνους για κάτι τέτοιο τους εισαγωγείς στις χώρες εισόδου.
