Φρένο Στουρνάρα για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων: Έχουμε ήδη πετύχει σημαντική χαλάρωση των όρων χρηματοδότησης

«Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να οδηγήσει μόνη της στον μετασχηματισμό της Ευρώπης - Πιέζουμε για την επίτευξη προόδου σε άλλους τομείς, ιδίως στην χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική της Ένωσης», αναφέρει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος