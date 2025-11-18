Bloomberg: Η Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη της Ουκρανίας – Το Κίεβο αυξάνει τις εισαγωγές αμερικανικού αερίου μέσω νέας διαδρομής
Bloomberg: Η Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη της Ουκρανίας – Το Κίεβο αυξάνει τις εισαγωγές αμερικανικού αερίου μέσω νέας διαδρομής
Η D.Trading - εμπορική μονάδα της μεγαλύτερης ιδιωτικής ενεργειακής εταιρείας της χώρας DTEK - έχει ήδη μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ μέσω της Ελλάδας ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα
Η συνεργασία Ελλάδας–Ουκρανίας στην ενέργεια αποκτά νέα δυναμική, καθώς η κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με την Αθήνα για την προμήθεια φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, η οποία θα υλοποιηθεί από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαφοροποίησης και ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού της Ουκρανίας, σε μια περίοδο που οι ρωσικές επιθέσεις έχουν πλήξει σοβαρά την ενεργειακή της υποδομή.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η DTEK –η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της χώρας– ανοίγει νέες θαλάσσιες διαδρομές εισαγωγής φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, επιχειρώντας να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες για τον χειμώνα. Η εμπορική της μονάδα, D.Trading, μετέφερε το πρώτο φορτίο FOB, περίπου 100 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, από τις εγκαταστάσεις της Venture Global Inc. στο Plaquemines της Λουιζιάνα, προς τον τερματικό σταθμό LNG της Klaipeda στη Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα. Η συγκεκριμένη μεταφορά σηματοδοτεί και ένα ορόσημο: ήταν η πρώτη φορά που ουκρανική εταιρεία ανέλαβε η ίδια τη ναύλωση δεξαμενόπλοιου, φορτώνοντας τις προμήθειες στο Gaslog Houston στις 20 Οκτωβρίου.
Η Ουκρανία επιταχύνει αυτές τις κινήσεις μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στην ενεργειακή της υποδομή, οι οποίες εξάλειψαν πάνω από το μισό της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου. Η D.Trading έχει ήδη μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ μέσω της Ελλάδας, ενώ η πρόσβαση στον λιμενικό σταθμό της Λιθουανίας προσθέτει νέα επιλογή: την αξιοποίηση του βόρειου διαδρόμου που συνδέει την Ουκρανία με την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η DTEK –η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της χώρας– ανοίγει νέες θαλάσσιες διαδρομές εισαγωγής φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, επιχειρώντας να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες για τον χειμώνα. Η εμπορική της μονάδα, D.Trading, μετέφερε το πρώτο φορτίο FOB, περίπου 100 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, από τις εγκαταστάσεις της Venture Global Inc. στο Plaquemines της Λουιζιάνα, προς τον τερματικό σταθμό LNG της Klaipeda στη Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα. Η συγκεκριμένη μεταφορά σηματοδοτεί και ένα ορόσημο: ήταν η πρώτη φορά που ουκρανική εταιρεία ανέλαβε η ίδια τη ναύλωση δεξαμενόπλοιου, φορτώνοντας τις προμήθειες στο Gaslog Houston στις 20 Οκτωβρίου.
Η Ουκρανία επιταχύνει αυτές τις κινήσεις μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στην ενεργειακή της υποδομή, οι οποίες εξάλειψαν πάνω από το μισό της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου. Η D.Trading έχει ήδη μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ μέσω της Ελλάδας, ενώ η πρόσβαση στον λιμενικό σταθμό της Λιθουανίας προσθέτει νέα επιλογή: την αξιοποίηση του βόρειου διαδρόμου που συνδέει την Ουκρανία με την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής.
Ukraine’s largest private energy company is boosting its US gas imports as it races to secure power for winter https://t.co/6kHUtplFZY— Bloomberg (@business) November 18, 2025
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα