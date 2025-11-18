Bloomberg: Η Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη της Ουκρανίας – Το Κίεβο αυξάνει τις εισαγωγές αμερικανικού αερίου μέσω νέας διαδρομής

Η D.Trading - εμπορική μονάδα της μεγαλύτερης ιδιωτικής ενεργειακής εταιρείας της χώρας DTEK - έχει ήδη μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ μέσω της Ελλάδας ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα