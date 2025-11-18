Επιστροφή ενοικίου: Πληρωμή στις 28 Νοεμβρίου - Αναλυτικός οδηγός για δικαιούχους και ποσά
Το ποσό της επιδότησης για κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, και φτάνει επίσης έως 800 ευρώ ανά φοιτητή - Η φετινή επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024
Στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, θα γίνει η καταβολή του ποσού για την επιστροφή ενοικίου, η οποία για τη φετινή χρονιά αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου).
Φοιτητική κατοικία: Εως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.
Ειδικότερα, το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.
Σημειώνεται ότι, πρόκειται για μέτρο μόνιμου χαρακτήρα, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο.
Τα εισοδηματικά όρια καθορίζονται ως εξής:
– Άγαμοι έως 20.000 ευρώ,
– Έγγαμοι έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση ανά τέκνο,
– Μονογονεϊκές οικογένειες από 31.000 ευρώ και άνω, ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη.
Η συνολική αξία περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Στις φοιτητικές κατοικίες δεν ισχύει περιουσιακό όριο.
Η παροχή είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η υποβολή ψευδών στοιχείων συνεπάγεται επιστροφή του ποσού με τόκο 8,76% και αποκλεισμό από το πρόγραμμα για τρία χρόνια.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολήΓια να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:
-Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο, έως τις 15 Ιουλίου 2025.
-Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορεί να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.
-Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.
-Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
-δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή
-υποβάλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι)
Οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν έως τις 20/10/2025, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), και είναι απαραίτητη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.
Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.
Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω:
-εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία,
-μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας και
καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα.
Οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.
Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχωνΣτις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής:
