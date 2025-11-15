Εκρηξη των γάμων μετά τα 50: ένα νέο φαινόμενο
Εκρηξη των γάμων μετά τα 50: ένα νέο φαινόμενο
Σε μια κοινωνία που “γερνάει”, ο ρομαντισμός με τη λογική μπορούν να συνυπάρξουν
Στην Ελλάδα σύμφωνα με στατιστική της ΕΛΣΤΑΤ του 2023, καταγράφηκαν 40.351 γάμοι και 15.069 σύμφωνα συμβίωσης και για πρώτη φορά έχουμε μια τόσο καθαρή εικόνα για τις ηλικίες των νεόνυμφων. Στον πίνακα κατανομής της ηλικίας κατά τον πρώτο γάμο, 552 άνδρες και 278 γυναίκες παντρεύονται για πρώτη φορά στις ηλικίες 50-54 ετών, 225 άνδρες και 119 γυναίκες στις ηλικίες 55-59, 80 άνδρες και 28 γυναίκες στις ηλικίες 60-64, 37 άνδρες και 11 γυναίκες στα 65-69 τους χρόνια, 19 άνδρες και 8 γυναίκες στις ηλικίες 70-74, ενώ τέλος καταγράφονται και ελάχιστες περιπτώσεις ανθρώπων που επιλέγουν να παντρευτούν αφού έχουν συμπληρώσει τα 75 τους χρόνια. Αυτός ο αριθμός αφορά αποκλειστικά πρώτους γάμους· αν προστεθούν οι δεύτεροι και τρίτοι γάμοι αυτών των ηλικιακών ομάδων, ο πραγματικός όγκος των «γάμων 50+» είναι αισθητά μεγαλύτερος.
Τι συνέβαινε στην Ελλάδα των ’90ς και των ’00ς
Η σύγκριση με το παρελθόν δείχνει την αλλαγή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και του 2000, η Ελλάδα ήταν ακόμη μια κοινωνία «νεανικού γάμου»: οι περισσότεροι παντρεύονταν στις ηλικίες 20-30, οι πολιτικοί γάμοι ήταν περιορισμένοι, τα σύμφωνα συμβίωσης ανύπαρκτα και οι γάμοι σε ηλικία άνω των 50 αποτελούσαν στατιστική εξαίρεση.
