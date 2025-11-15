S&P: Θετική η προοπτική της κυπριακής οικονομίας – Επιβεβαίωση στο Α-
Ο οίκος αξιολόγησης ανέφερε ότι η νέα αξιολόγηση αντανακλά την ανθεκτική ανάπτυξη και τη συνεχιζόμενη απομείωση του δημόσιου και εξωτερικού χρέους
Ο οίκος S&P αναθεώρησε την προοπτική της Κύπρου σε Θετική από Σταθερή, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την επενδυτική βαθμίδα Α- (A-/A-2). Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου, η νέα αξιολόγηση αντανακλά την ανθεκτική ανάπτυξη και τη συνεχιζόμενη απομείωση του δημόσιου και εξωτερικού χρέους.
Σε γραπτή δήλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «η επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου στην κατηγορία Α- και η αναβάθμιση της προοπτικής σε Θετική, σηματοδοτούν την είσοδο της Κύπρου σε πορεία ενισχυμένης δυναμικής». Τόνισε πως η αξιολόγηση «αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές επιλογές, προώθηση μεταρρυθμίσεων και ανάδειξη της Κύπρου ως αξιόπιστου κέντρου ποιοτικών επενδύσεων», με απτό όφελος «μείωση κόστους δανεισμού, ενίσχυση επιχειρηματικότητας και νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας».
Στα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο S&P, προβλέπονται πλεονάσματα Γενικής Κυβέρνησης κατά μέσο όρο 3,3% του ΑΕΠ την περίοδο 2025–2028, με αποτέλεσμα το καθαρό δημόσιο χρέος να υποχωρήσει περίπου στο 35% του ΑΕΠ το 2028 από 56% το 2024 και σχεδόν 90% το 2019. Για το 2025 η πραγματική ανάπτυξη υπολογίζεται γύρω στο 3,3%, με ρυθμούς λίγο κάτω από 3% κατά μέσο όρο την τριετία που ακολουθεί.
Ο S&P αποδίδει την αναθεώρηση σε δύο πυλώνες: Τη δημοσιονομική απομόχλευση που συνεχίζεται και τη βελτίωση της εξωτερικής θέσης, με τις υπηρεσίες (τουρισμός, τεχνολογία, εγκατάσταση εταιρειών) να στηρίζουν την οικονομία. Παραμένουν, πάντως, ως παράγοντες προσοχής τα υψηλά εξωτερικά ελλείμματα και το απόθεμα εξωτερικού χρέους.
Η κίνηση αναβάθμισης έρχεται σε συνέχεια της αναβάθμισης της Κύπρου σε Α- από τον ίδιο οίκο τον S&P τον Δεκέμβριο του 2024, που είχε βασιστεί στην υπεραπόδοση της οικονομίας και στη μείωση του χρέους.
Στο μεταξύ, ο οίκος Fitch τον Μάιο του 2025 επιβεβαίωσε το Α- με σταθερή προοπτική, υπογραμμίζοντας τη διατήρηση της πειθαρχίας και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.
Ο οίκος Moody’s έχει ήδη επαναφέρει τη Κύπρο στην βαθμίδα Α3, επισημαίνοντας τη σημαντική πτώση του λόγου χρέους και τις προοπτικές 3%+ μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης.
Η θετική προοπτική λειτουργεί ως σήμα εμπιστοσύνης προς επενδυτές και αγορές. Σε πρακτικό επίπεδο, δημιουργεί περιθώριο για χαμηλότερο κόστος δανεισμού του Δημοσίου, που μεταφράζεται σε καλύτερους όρους και για επιχειρήσεις, ενισχύοντας την επενδυτική δραστηριότητα. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για ισχυρά πλεονάσματα και πτώση του χρέους, η Κύπρος εισέρχεται σε κύκλο όπου η πιστοληπτική της θέση μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω.
Το μήνυμα Χριστοδουλίδη
Η ανάγνωση των αριθμών
Γιατί ήρθε η θετική προοπτική
Η στρατηγική κατεύθυνση
Η Κυπριακή Προεδρία συνδέει το αποτέλεσμα με την επιλογή ενός ανταγωνιστικού, τεχνολογικά κατευθυνόμενου και εξωστρεφούς μοντέλου, που περιλαμβάνει επενδύσεις σε καινοτομία και ψηφιακές υποδομές. Ο S&P, άλλωστε, βλέπει την εγχώρια ζήτηση να αποκτά μεγαλύτερο ρόλο λόγω ισχυρής αγοράς εργασίας και αύξησης πραγματικών εισοδημάτων, καθώς και έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Με θετική προοπτική πλέον, το στοίχημα για τη Λευκωσία είναι διττό. Να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και να τρέξει τις μεταρρυθμίσεις που θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα, ώστε το επόμενο βήμα στην κλίμακα αξιολόγησης να έρθει ως φυσική εξέλιξη.
