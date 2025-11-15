S&P: Θετική η προοπτική της κυπριακής οικονομίας – Επιβεβαίωση στο Α

Η Κυπριακή Προεδρία συνδέει το αποτέλεσμα με την επιλογή ενός ανταγωνιστικού, τεχνολογικά κατευθυνόμενου και εξωστρεφούς μοντέλου, που περιλαμβάνει επενδύσεις σε καινοτομία και ψηφιακές υποδομές. Ο S&P, άλλωστε, βλέπει την εγχώρια ζήτηση να αποκτά μεγαλύτερο ρόλο λόγω ισχυρής αγοράς εργασίας και αύξησης πραγματικών εισοδημάτων, καθώς και έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.Με θετική προοπτική πλέον, το στοίχημα για τη Λευκωσία είναι διττό. Να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και να τρέξει τις μεταρρυθμίσεις που θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα, ώστε το επόμενο βήμα στην κλίμακα αξιολόγησης να έρθει ως φυσική εξέλιξη.