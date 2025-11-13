Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη μέρα ανόδου με τραπεζικά «καύσιμα»
Άλμα για Πειραιώς και Eurobank - Σε νέο υψηλό 16 ετών η ΔΕΗ - Ισχυρή άνοδος για τον ΔΑΑ μετά την έναρξη κάλυψης από την Ambrosia Capital - Διόρθωσε ο ΟΤΕ μετά το 4ήμερο θετικό σερί - Ράλι για τον ΑΔΜΗΕ λόγω πιθανής αμερικανικής εμπλοκής στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου
Το κρεσέντο των αγοραστών συνεχίστηκε για τέταρτη διαδοχική μέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο βρέθηκε ακόμη και πάνω από τις 2.080 μονάδες στα υψηλά ημέρας. Πρόκειται για επίπεδα που είχε να δει η εγχώρια αγορά εδώ και έναν μήνα (13 Οκτωβρίου – 2087,17 μονάδες), μειώνοντας περαιτέρω την απόσταση από τις φετινές κορυφές (2.126 μονάδες).
Τα εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να καθορίζουν την τάση στο εσωτερικό, ενώ η εναλλαγή στις μετοχές που πρωταγωνιστούν (rotation) συντηρεί το θετικό μομέντουμ. Αντίθετα, οι διεθνείς αγορές «γυρίζουν» σε πτωτικό έδαφος καθώς προβλέπεται ότι θα είναι δύσκολη η επιστροφή στην κανονικότητα στις ΗΠΑ μετά τον τερματισμό του κυβερνητικού shutdown.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (13/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 21,38 μονάδες ή +1,04% και έκλεισε στις 2.074,96 μονάδες. Σε περίπου 25 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.057,70 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.083,31 μονάδες. Το ΧΑ καταγράφει άνοδο +4% εντός του Νοεμβρίου, ενώ η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +41,19%.
Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό της σημερινής ανόδου, με την Πειραιώς και την Eurobank να ξεχωρίζουν με κέρδη +3%. Στα blue chips, η ΔΕΗ συνέχισε τις υψηλές «πτήσεις» κλείνοντας σε νέο υψηλό 16 ετών (Αύγουστος 2009). Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο ΔΑΑ και επανήλθε πάνω από τα 10 ευρώ, με την Ambrosia Capital να ξεκινά κάλυψη σύσταση «buy» και τιμή στόχο 12,55 ευρώ. Σημαντικά ενισχύθηκε και η Metlen, καθώς μειώνονται σταδιακά οι short θέσεις στη μετοχή, ενώ υποστηρικτικά λειτουργούν οι αγορές μετοχών από τον επικεφαλής Ευάγγελο Μυτιληναίο.
Ράλι έκανε ο ΑΔΜΗΕ, καθώς η Αθήνα και η Λευκωσία συμφώνησαν σε μια νέα τεχνική και οικονομική επανεξέταση των όρων για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου. Στόχος είναι η αναδιαμόρφωση της οικονομικής διάστασης του έργου και η προσέλκυση νέων θεσμικών επενδυτών, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για αμερικανικό ενδιαφέρον.
Από την άλλη πλευρά, ο ΟΤΕ κατέγραψε απώλειες -2% παρά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα 9μήνου και τη διανομή έκτακτου μερίσματος 0,1 ευρώ ανά μετοχή. Με αυτό τον τρόπο έβαλε «φρένο» στο 4ήμερο ανοδικό σερί, ενώ οι αναλυτές επισημαίνουν πως η μετοχή επηρεάζεται αρνητικά από τις αλλαγές στην στάθμιση του δείκτη MSCI Greece Standard, ο οποίες θα τεθούν σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 24ης Νοεμβρίου.
Καλύφθηκε η δημόσια πρόταση της Euronext – Η προσοχή σε αποτελέσματα και Fitch
Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ από την Euronext, καθώς διέρρευσαν πληροφορίες ότι καλύφθηκε το 50% συν μία μετοχή στη δημόσια πρόταση, λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωσή της (17 Νοεμβρίου). Εκτιμάται, δε, ότι το τελικό ποσοστό μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα επίπεδα του 55%-60%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή των retail (ιδιώτες) επενδυτών στη διαδικασία.
Τις οικονομικές επιδόσεις γ’ τριμήνου και 9μήνου ανακοίνωσε ο ΟΤΕ πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ ακολουθεί η HELLENiQ ENERGY μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ ανήλθαν σε 552,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο (αύξηση +19,5%) και σε 271,5 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο (αύξηση +36%). Επιπλέον, ο όμιλος προχωρά σε έκτακτη διανομή 40 εκατ. ευρώ -αντιστοιχεί σε μέρισμα €0,1 ανά μετοχή– στον απόηχο της πώλησης της Telekom Romania Mobile. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και η πληρωμή θα ξεκινήσει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.
Νωρίτερα, δημοσίευσε αποτελέσματα και η Austriacard Holdings, η οποία παρουσίασε αρνητική εικόνα στο 9μηνο και θετική στο γ’ τρίμηνο. Αναλυτικότερα, τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε 9,8 εκατ. ευρώ (μείωση -40%) και σε 7,4 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο (αύξηση +45%).
Αύριο, 14 Νοεμβρίου, η Fitch Ratings θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB-» και θετικές προοπτικές (outlook) και θα κλείσει τον κύκλο των αξιολογήσεων για τη φετινή χρονιά. Την προηγούμενη εβδομάδα η Scope κράτησε αμετάβλητο το rating της Ελλάδας σε «ΒΒΒ», αναβαθμίζοντας το outlook σε θετικό από σταθερό που ήταν προηγουμένως.
Αλλαγή σκηνικού στις διεθνείς αγορές
Νέο ρεκόρ σημειώθηκε χθες στη Wall Street, καθώς ο Dow Jones έκλεισε για πρώτη φορά στα χρονικά πάνω από τις 48.000 μονάδες. Ο τερματισμός του shutdown ανακούφισε προσωρινά την αμερικανική αγορά, η οποία περιμένει να ξεκινήσει εκ νέου η δημοσίευση των επίσημων οικονομικών στοιχείων. Ωστόσο, συνεχίστηκαν οι τεχνολογικές ρευστοποιήσεις με επίκεντρο τον κλάδο του AI. Με αρνητικά πρόσημα πραγματοποιείται η σημερινή συνεδρίαση, με τον Dow Jones να διορθώνει από τα επίπεδα ρεκόρ χάνοντας -0,1%. Ο S&P 500 σημειώνει πτώση -0,5% και ο Nasdaq -1%.
Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το σκηνικό να αλλάζει έπειτα από το ανοδικό ξεκίνημα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί πλέον κατά -0,3%, ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός FTSE 100 κινούνται χαμηλότερα κατά -1% και -0,8%, αντίστοιχα, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει +0,3%.
Αλλαγή σκηνικού στις διεθνείς αγορές
Νέο ρεκόρ σημειώθηκε χθες στη Wall Street, καθώς ο Dow Jones έκλεισε για πρώτη φορά στα χρονικά πάνω από τις 48.000 μονάδες. Ο τερματισμός του shutdown ανακούφισε προσωρινά την αμερικανική αγορά, η οποία περιμένει να ξεκινήσει εκ νέου η δημοσίευση των επίσημων οικονομικών στοιχείων. Ωστόσο, συνεχίστηκαν οι τεχνολογικές ρευστοποιήσεις με επίκεντρο τον κλάδο του AI. Με αρνητικά πρόσημα πραγματοποιείται η σημερινή συνεδρίαση, με τον Dow Jones να διορθώνει από τα επίπεδα ρεκόρ χάνοντας -0,1%. Ο S&P 500 σημειώνει πτώση -0,5% και ο Nasdaq -1%.
Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το σκηνικό να αλλάζει έπειτα από το ανοδικό ξεκίνημα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί πλέον κατά -0,3%, ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός FTSE 100 κινούνται χαμηλότερα κατά -1% και -0,8%, αντίστοιχα, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει +0,3%.
