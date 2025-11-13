Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη μέρα ανόδου με τραπεζικά «καύσιμα»

Άλμα για Πειραιώς και Eurobank - Σε νέο υψηλό 16 ετών η ΔΕΗ - Ισχυρή άνοδος για τον ΔΑΑ μετά την έναρξη κάλυψης από την Ambrosia Capital - Διόρθωσε ο ΟΤΕ μετά το 4ήμερο θετικό σερί - Ράλι για τον ΑΔΜΗΕ λόγω πιθανής αμερικανικής εμπλοκής στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου