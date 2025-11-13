Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα η καταβολή του – Τι πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι
Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων
Νωρίτερα θα πρέπει να καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους, καθώς η 21η Δεκεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή, πέφτει Κυριακή. Έτσι, οι εργοδότες οφείλουν να έχουν ήδη ολοκληρώσει την καταβολή πριν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώστε να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη.
Όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται ημερομίσθια.
