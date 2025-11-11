Τράπεζα Πειραιώς: Θετικές οι προοπτικές το 2026 για την πιστοληπτική αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων
Τράπεζα Πειραιώς: Θετικές οι προοπτικές το 2026 για την πιστοληπτική αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων
Η τράπεζα προβλέπει ότι εάν συνεχιστεί η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας θα σημειωθεί μια επιπλέον αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε Baa2 κατά τη διάρκεια του 2026
Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής βαθμίδας των κρατικών ομολόγων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία ανάπτυξης της κάθε οικονομίας καθώς επηρεάζει όχι μόνο το κόστος δανεισμού της κάθε οικονομίας – και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμα και τη δυνατότητα αυτής καθαυτής της πρόσβασης στις αγορές – αλλά και το κόστος δανεισμού ολόκληρης της οικονομίας, τραπεζών, επιχειρήσεων και εν τέλη νοικοκυριών.
Για το λόγο αυτό, αναφέρει το δελτίο της Τράπεζας Πειραιώς, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εκτιμήσουμε τόσο το εάν η πιστοληπτική βαθμίδα των κρατικών ομολόγων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αντανακλά με ορθό και αντικειμενικό τρόπο τα μακροοικονομικά δεδομένα και τα θεσμικά και (γεω)πολιτικά χαρακτηριστικά κάθε οικονομίας.
Παράλληλα, είναι σημαντικό τόσο για λόγους χάραξης οικονομικής πολιτικής όσο και για λόγους εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών να μπορούμε να προβλέψουμε έγκαιρα τις μελλοντικές αποφάσεις των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
Για το λόγο αυτό, αναφέρει το δελτίο της Τράπεζας Πειραιώς, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εκτιμήσουμε τόσο το εάν η πιστοληπτική βαθμίδα των κρατικών ομολόγων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αντανακλά με ορθό και αντικειμενικό τρόπο τα μακροοικονομικά δεδομένα και τα θεσμικά και (γεω)πολιτικά χαρακτηριστικά κάθε οικονομίας.
Παράλληλα, είναι σημαντικό τόσο για λόγους χάραξης οικονομικής πολιτικής όσο και για λόγους εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών να μπορούμε να προβλέψουμε έγκαιρα τις μελλοντικές αποφάσεις των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα