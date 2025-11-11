Ελαιόλαδο: Γιατί έχει μπει στο μάτι ληστών και οργανωμένων κυκλωμάτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Γιατί έχει μπει στο μάτι ληστών και οργανωμένων κυκλωμάτων

Οι αυξημένες τιμές του ελαιολάδου το έχουν κάνει περιζήτητο στη μαύρη αγορά - Κλοπές ''μαμούθ'' σε Ισπανία και Ελλάδα, ''κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία

Ελαιόλαδο: Γιατί έχει μπει στο μάτι ληστών και οργανωμένων κυκλωμάτων
Το ελαιόλαδο, έχει και είχε ανέκαθεν την τιμητική του στα καλάθια των καταναλωτών, αφού είναι ένα προϊόν, που ακόμα και στις περιόδους που καταγράφονται αυξημένες τιμές, δεν λείπει εύκολα από το μεσογειακό τραπέζι. Τα τελευταία χρόνια όμως, αναδεικνύεται και σε πολυπόθητο «λάφυρο» για ληστές και οργανωμένα κυκλώματα, με τα στοιχεία να μιλούν από μόνα τους: το ελαιόλαδο αναδείχθηκε ως το πιο κλεμμένο προϊόν στα ισπανικά καταστήματα το 2024, με τις συνολικές απώλειες του λιανεμπορίου, να αγγίζουν τα 2,8 δισ. ευρώ, δηλαδή το 1,1% των εσόδων τους.

