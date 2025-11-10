Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στα κορυφαία κλιμάκια της ΕΚΤ, καθώς η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ μπαίνει στην τελική ευθεία
Οι επιλογές των νέων μελών δεν είναι απλώς τεχνοκρατικές· φέρουν σαφές πολιτικό αποτύπωμα και θα επηρεάσουν τη διαδικασία ανάδειξης του επόμενου προέδρου της Τράπεζας με τη θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ να λήγει το 2027
Αλλαγές προγραμματίζονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε περισσότερα του ενός επίπεδα, καθώς σταδιακά θα χηρεύσουν έξι θέσεις στο εκτελεστικό συμβούλιο της αρχής. Οι επιλογές των νέων μελών δεν είναι απλώς τεχνοκρατικές· φέρουν σαφές πολιτικό αποτύπωμα και θα επηρεάσουν καθοριστικά τη διαδικασία ανάδειξης του επόμενου προέδρου της Τράπεζας, καθώς η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ λήγει το 2027 και, σύμφωνα με το καταστατικό, δεν επιτρέπεται ανανέωση.
Σε άρθρο των FT υπό τον τίτλο «Η ΕΚΤ θα ξεκινήσει την κούρσα για τις κορυφαίες θέσεις καθώς η εποχή Λαγκάρντ μπαίνει στην τελική ευθεία» περιγράφονται τα νέα δεδομένα.
Σύμφωνα με το άρθρο η αναδιάταξη ξεκινά τον Μάιο με τη λήξη της θητείας του αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος. Η ΕΚΤ αναμένεται να ζητήσει σύντομα από τις Βρυξέλλες την έναρξη της επίσημης διαδικασίας διαδοχής, με τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης να εξετάζουν υποψηφιότητες τις επόμενες εβδομάδες. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει χρονικά με την ολοκλήρωση της θητείας του Τζερόμ Πάουελ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον διεθνές ενδιαφέρον στη συγκυρία.
Η σύνθεση του νέου εκτελεστικού συμβουλίου έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς θα καθορίσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής μετά τη Λαγκάρντ. Μέχρι το τέλος του 2027 θα αποχωρήσουν επίσης ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν και η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για μια συνολική ανανέωση στην κορυφή της ΕΚΤ. Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών κινούνται ήδη παρασκηνιακά, με στόχο να εξασφαλίσουν επιρροή στο ισχυρότερο όργανο οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης.
Four of the six jobs, including the presidency, on the central bank’s executive board become vacant by the end of 2027 https://t.co/KdbRMJl1do pic.twitter.com/EBW9FKaT6l— Financial Times (@FT) November 10, 2025
