Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στα κορυφαία κλιμάκια της ΕΚΤ, καθώς η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ μπαίνει στην τελική ευθεία

Οι επιλογές των νέων μελών δεν είναι απλώς τεχνοκρατικές· φέρουν σαφές πολιτικό αποτύπωμα και θα επηρεάσουν τη διαδικασία ανάδειξης του επόμενου προέδρου της Τράπεζας με τη θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ να λήγει το 2027