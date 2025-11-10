Πληρωμές 64,46 εκατ. έως την Παρασκευή από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ
ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιήσουν πληρωμές συνολικού ύψους 64,47 εκατ. ευρώ σε 64.850 δικαιούχους από 14 έως 18 Νοεμβρίου

Από σήμερα Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, η ΔΥΠΑ και ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσουν στις προγραμματισμένες πληρωμές τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά θα καταβληθούν 64,47 εκατομμύρια ευρώ σε 64.850 δικαιούχους.

Οι προγραμματισμένες πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

-στις 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ και
από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από ΔΥΠΑ

-20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
-7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
-2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

