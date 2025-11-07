Νίκος Τσάκος: Οι ΗΠΑ πρέπει να διαμορφώσουν ένα ελκυστικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης της ναυτιλίας

Στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των Ελλήνων εφοπλιστών και της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) βρέθηκε η παρέμβαση του δρ. Νίκου Τσάκου, ο οποίος έθεσε με σαφήνεια την ανάγκη δημιουργίας ενός χρηματοδοτικού θεσμού, το αμερικανικό leasing ως αντιστάθμισμα προς τα ισχυρά κινεζικά σχήματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν στη ναυτιλιακή αγορά.Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης στη Wall Street, Tsakos Energy Navigation, επισήμανε απευθυνόμενος στον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, και πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας Νταγκ Μπέργκαμ ότι η αμερικανική πλευρά οφείλει να διαμορφώσει ένα ελκυστικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης για τον παγκόσμιο στόλο που εξυπηρετεί την αμερικανική οικονομία: «Αν θέλουμε να υπάρξει πραγματική εναλλακτική στις κινεζικές δομές χρηματοδότησης, τότε η Αμερική πρέπει να προωθήσει ένα δικό της leasing», δήλωσε, σημειώνοντας ότι ο κλάδος έχει τη βούληση να στηρίξει μια τέτοια πρωτοβουλία εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.Στην παρέμβασή του, ο Νίκος Τσάκος υπογράμμισε την κεντρική συνεισφορά της ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία, μεταφέροντας στοιχεία που, όπως είπε, συχνά αγνοούνται. «Μεταφέρουμε το 60% έως 80% των αγαθών και της ενέργειας που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Είμαστε ο πιο οικονομικός, αποδοτικός και περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι ο κλάδος σηκώνει δυσανάλογο βάρος χωρίς να διαθέτει ενιαία πολιτική εκπροσώπηση.