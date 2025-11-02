Sold-out: Γιατί τα εισιτήρια στα αθηναϊκά θέατρα εξαφανίζονται πριν αρχίσει η πρόβα
Σε μια εποχή που όλα προβάλλονται μέσα από οθόνες, η θεατρική σκηνή είναι το τελευταίο μέρος όπου μπορείς να βιώσεις κάτι αληθινά ζωντανό

Τα φώτα σβήνουν, μια ανάσα πριν αρχίσει η παράσταση. Κάποιος γελάει νευρικά, κάποιος άλλος ψάχνει το κινητό του να το βάλει στο αθόρυβο. Και μετά σιωπή. Μια σιωπή που σβήνει την ένταση πριν γεμίσει ο χώρος φωνές, σώματα, βλέμματα. Το θέατρο στην Αθήνα δεν είναι απλώς τέχνη, είναι εμπειρία. Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως ποτέ άλλοτε δεν το ζούσαμε με τόση ένταση όσο τώρα. Το θέατρο σε αυτή την πόλη είναι πολύ περισσότερο από «έξοδος». Είναι ανάγκη. Ένα συλλογικό ραντεβού με τον εαυτό μας, τους διπλανούς μας, με πάνω από 1.500 παραγωγές κάθε φθινόπωρο.

