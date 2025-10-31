Ελληνικό: Περνάει στην επόμενη μέρα το «φιλέτο» του Καρούζου δίπλα στο mega project (pics)
Ήταν ένα από τα δεκάδες ακίνητα του «Καρούζος Gate» που βγήκε σε πλειστηριασμό και άλλαξε χέρια το 2021 - Η ιστορία του και πόσο πουλήθηκε
Στην «επόμενη μέρα» του οδεύει το ακίνητο- «φιλέτο» το οποίο ανήκε κάποτε σε εταιρεία του Γιάννη Καρούζου και αφού βγήκε σε πλειστηριασμό άλλαξε χέρια.
Το εν λόγω ακίνητο ήταν ένα από τα δεκάδες που είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του «Καρούζος Gate», με τη διαφορά ότι η εγγύτητά του με το mega project του Ελληνικού προσέλκυσε άμεσα το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Πράγματι, το συγκεκριμένο είναι από τα πιο κοντινά στο εργοτάξιο της Lamda Development και βρίσκεται στον παράδρομο της παραλιακής λεωφόρου.
