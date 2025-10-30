Ανεβάζουν ταχύτητες στο fintech οι ελληνικές startups – «Σερί» από deals και χρηματοδοτήσεις
Πώς ενδυναμώνεται η σχέση του νεοφυούς οικοσυστήματος με τον χρηματοοικονομικό τομέα, μέσα από αλλεπάλληλες επενδύσεις, παροχή κεφαλαίων, αλλά και εξαγορές
Το εγχώριο startup οικοσύστημα επιβεβαιώνει δυναμικά και φέτος τον ρόλο του στις εξελίξεις του -ιδιαίτερα επίκαιρου- χρηματοοικονομικού τομέα.
Νεοφυείς εταιρείες αμιγώς ελληνικές ή με «ελληνικό DNA», πρωταγωνιστούν σε χρηματοδοτήσεις, επενδύσεις, αλλά και συμφωνίες εξαγορών, με τη συμμετοχή μάλιστα και των μεγάλων τραπεζών, ως έναν βαθμό, σε αυτό το «σερί».
Ως τελευταίος «κρίκος» στην ίδια «αλυσίδα», προστέθηκε η πρόσφατη άντληση χρηματοδότησης ύψους 14 εκατ. δολ. σε pre-seed γύρο (του οποίου ηγήθηκε το VC Accel, με τη συμμετοχή των Kindred Capital, Air Street Capital κ.ά.) από την Clove, fintech ιδρυθείσα το 2025 με έδρα το Λονδίνο και συνιδρυτή τον Ελληνοκύπριο Άλεξ Λοΐζου, εν αναμονή του λανσαρίσματος της υπηρεσίας της, το 2026, με αντικείμενο τη διαχείριση περιουσίας.
