Wall Street: Ο διχασμός στη Fed πίεσε τις μετοχές και ανέβασε τις αποδόσεις ομολόγων
Αρνητικό γύρισμα σε Dow και S&P 500, καθώς οι διαφωνίες στη Fed για την πορεία των επιτοκίων προκάλεσαν ανασφάλεια στους επενδυτές - Μόνος κερδισμένος ο Nasdaq με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές - Ιστορικό ορόσημο για την Nvidia που ξεπέρασε τα $5 τρισ.
Απρόσμενη έκβαση είχε η συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street, καθώς τις πρώτες ώρες όλοι οι δείκτες όδευαν προς νέα υψηλά, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, για να καταλήξουν τελικά είτε να χάσουν τελείως είτε απλά να περιορίσουν τα κέρδη τους λόγω του αρνητικού αντίκτυπου των δηλώσεων του Τζερόμ Πάουελ. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο ο Νasdaq «έκλεισε» στα… πράσινα!
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones σημείωσε κάμψη 0,16% στις 47.632 μονάδες και ο S&P 500 υποχώρησε κατά 30 μονάδες, στις 6.890. Αντιθέτως ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,55%, στις 23.958, που αποτελεί και νέο υψηλό με ώθηση από τις Big Tech και κυρίως την Nvidia.
Στην αγορά ομολόγων οι κρατικοί τίτλοι υποχώρησαν με την απόδοση του 10ετούς να ανεβαίνει κατά περίπου 8 μονάδες βάσης στο 4,062% και την απόδοση του 2ετούς να κάνει άλμα 10 μονάδων στο 3,596%.
Κομβικό ρόλο για την αλλαγή κλίματος στην αγορά έπαιξαν τα όσα δήλωσε ο Τζερόμ Πάουελ, μετά το πέρας της συνεδρίασης της Fed.
Κατά τη συνεδρίαση η FOMC αποφάσισε – όπως αναμενόταν – να προχωρήσει στη δεύτερη μείωση των επιτοκίων για τη φετινή χρονιά, με περικοπή 25 μονάδων βάσης στο εύρος του 3,75% με 4%. Όμως, η απόφαση δεν ελήφθη ομόφωνα, καθώς ο Τραμπικός Στίβεν Μίραν επέμεινε σε μεγαλύτερη περικοπή κατά 50 μονάδες βάσης, ενώ αντιθέτως ο πιο αυστηρός πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Τζέφρι Σμιντ, ο οποίος είχε στηρίξει τη μείωση του Σεπτεμβρίου, ζήτησε τα επιτόκια να μείνουν αυτή τη φορά αμετάβλητα, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων.
Στο τελικό ανακοινωθέν, οι αξιωματούχοι της Fed επανέλαβαν την εκτίμησή τους ότι «οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί» και ότι «οι κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες». Υπογράμμισαν, ωστόσο, πως και οι πληθωριστικές πιέσεις διογκώνονται με τον δείκτη να είναι «αυξημένος σε σχέση με τις αρχές του έτους».
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή, που δημοσιεύτηκαν με μεγάλη χρονική καθυστέρηση την περασμένη Παρασκευή λόγω του shutdown, έδειξαν ο υποκείμενος πληθωρισμός αυξήθηκε με τον πιο αργό ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών. Ωστόσο, ο δομικός δείκτης βρίσκεται στο 3% σε ετήσια βάση, αρκετά πάνω από τον στόχο της Fed.
Οι διαφωνίες στο εσωτερικό του συμβουλίου δεν θεωρήθηκαν καλό σημάδι από την αγορά, δεδομένου κιόλας πως και ο ίδιος ο πρόεδρος της Fed εμφανίστηκε στις δηλώσεις του άκρως επιφυλακτικός αναφορικά με τα επόμενα βήματα της FOMC.
«Στις συζητήσεις της Επιτροπής υπήρχαν έντονα αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το πώς πρέπει να κινηθούμε τον Δεκέμβριο», επεσήμανε ο Πάουελ κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας πως «μια περαιτέρω μείωση του βασικού επιτοκίου δεν είναι καθόλου δεδομένη, κάθε άλλο».
«Όσον αφορά το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου… απλώς δεν γνωρίζουμε τι δεδομένα θα έχουμε στα χέρια μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά κάνοντας μνεία και στην έλλειψη στοιχείων λόγω του παρατεταμένου shutdown. «Αν υπάρχει πολύ υψηλός βαθμός αβεβαιότητας, τότε αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει επιχείρημα υπέρ μιας πιο προσεκτικής στάσης πριν από οποιαδήποτε κίνηση. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».
Τα σχόλιά του είχαν ως στόχο να περιορίσουν τις προσδοκίες των αγορών, όπου η πιθανότητα νέας μείωσης κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας τον Δεκέμβριο ξεπερνούσε το 90% πριν από την ομιλία του, όπως και έγινε με τον αντίκτυπο να είναι άμεσα ορατός σε μετοχές και ομόλογα.
«Με δεδομένες τις διαφωνίες και από τις δύο πλευρές, θα είναι δύσκολο να υπάρξει ξεκάθαρη κατεύθυνση για τον Δεκέμβριο», υποστήριξε ο Νιλ Ντάτα της Renaissance Macro Research.
«Ο Πάουελ εκφράζει την ένταση που υπάρχει στο εσωτερικό της Fed ανάμεσα σε εκείνους που τάσσονται υπέρ μιας πιο επιθετικής χαλάρωσης και σε εκείνους που ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός, ακόμη κι αν η αγορά εργασίας εξασθενεί», τόνισε από την πλευρά του ο Μάικλ Ρόζεν, της Angeles Investments.
«Η δική μας άποψη είναι ότι η αγορά έχει υπερεκτιμήσει τον ρυθμό και την ένταση των μελλοντικών μειώσεων επιτοκίων. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο της Fed και θεωρούμε ότι η νομισματική πολιτική παραμένει σχετικά χαλαρή, καθώς τα ονομαστικά επιτόκια είναι χαμηλότερα από τον ρυθμό ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ».
Σε επίπεδο μετοχών η αλλαγή τοπίου ήταν αισθητή στους περισσότερους κλάδους.
Την μεγαλύτερη πίεση δέχτηκαν οι εταιρείες και αλυσίδες που έχουν να κάνουν με την κατανάλωση, που δέχεται και το μεγαλύτερο βάρος από τη διαμόρφωση των επιτοκίων. Ανάμεσα τους η CostCo, η McDonald’s, η Visa και η Mastercard.
Αντιθέτως οι τεχνολογικές μετοχές απώθησαν τις αρνητικές δυνάμεις με κινητήριο δύναμη την Nvidia και το μίνι ράλι της που εκτόξευσε την αξία της πάνω από το ιστορικό ορόσημο των 5 τρισ. δολαρίων. Μάλιστα, με τον τρόπο αυτό έγινε η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που φτάνει το… μυθικό αυτό νούμερο.
Για να γίνει πιο κατανοητό, η Nvidia με την κεφαλαιοποίηση που διαθέτει πλέον, ισοδυναμεί με περίπου 25 Disney, 50 Nike και πάνω από 900 Macy’s. Είναι δε, διπλάσια σε μέγεθος από συνολικά τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της Γερμανίας και της Γαλλίας!
Μαζί της κερδισμένες βγήκαν και άλλες εταιρείες του κλάδο των μικροτσίπ, όπως η Broadcom, η AMD και η Micron, δεδομένου κιόλας πως πληροφορίες των media αναφέρουν ότι πιθανότατα στη συνάντηση Τραμπ- Σι την Πέμπτη θα υπάρξει πιθανότατα συμφωνία και για τους περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ προς την Κίνα.
Συνολικά, εξάλλου, τα θετικά μηνύματα από την πολυαναμενόμενη αυριανή σύνοδο του Αμερικανού και του Κινέζου προέδρου λειτούργησαν ενθαρρυντικά για την αγορά και κυρίως τους τεχνολογικούς ομίλους που έχουν σημαντικά ανοίγματα και έκθεση στην αγορά της ασιατικής υπερδύναμης.
