Wall Street: Ο διχασμός στη Fed πίεσε τις μετοχές και ανέβασε τις αποδόσεις ομολόγων

Αρνητικό γύρισμα σε Dow και S&P 500, καθώς οι διαφωνίες στη Fed για την πορεία των επιτοκίων προκάλεσαν ανασφάλεια στους επενδυτές - Μόνος κερδισμένος ο Nasdaq με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές - Ιστορικό ορόσημο για την Nvidia που ξεπέρασε τα $5 τρισ.