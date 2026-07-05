Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει νέα μαζική επίθεση

Αυτή την εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει για επικείμενο πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο και λίγες ώρες αργότερα, η Μόσχα χτυπούσε την ουκρανική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα 30 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους