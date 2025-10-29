Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίδραση από τους αγοραστές μετά τη διήμερη πτώση
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίδραση από τους αγοραστές μετά τη διήμερη πτώση
Ο Γενικός Δείκτης απομακρύνεται από το κρίσιμο όριο στήριξης των 2.000 μονάδων - Στο εσωτερικό η προσοχή στρέφεται στα αποτελέσματα των τραπεζών και στο εξωτερικό στα επιτόκια της Fed και της ΕΚΤ
Ανακάμπτει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο έπειτα από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Ωστόσο, η Αθήνα έχει μείνει πίσω σε σχέση με τα ρεκόρ των υπόλοιπων αγορών, παρουσιάζοντας σημάδια κόπωσης λόγω της υπεραπόδοσης από τους 11 ανοδικούς μήνες που προηγήθηκαν. Πλέον, οι επενδυτές εστιάζουν στα οικονομικά αποτελέσματα -τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου- των εισηγμένων εταιρειών, με επίκεντρο την Eurobank (Πέμπτη 30/10) και την Τράπεζα Πειραιώς (Παρασκευή 31/10).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,63% και διαπραγματεύεται στις 2.015,47 μονάδες. Σε περίπου 10 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του ΓΔ, με χαμηλό ημέρας τις 2.006,39 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.016,05 μονάδες.
Όπως αναφέρει η Κύκλος Χρηματιστηριακή στο προσυνεδριακό της σχόλιο, η αναμέτρηση με τις 2.000 μονάδες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο σενάριο της επανόδου η ανάκτηση των 2.040 μονάδων αποτελεί τον πρώτο στόχο. Στάση αναμονής κρατούν οι επενδυτές στις διεθνείς αγορές, καθώς περιμένουν τις αποφάσεις της Fed (απόψε) και της ΕΚΤ (αύριο) για τα επιτόκια.
