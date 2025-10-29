Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίδραση από τους αγοραστές μετά τη διήμερη πτώση

Ο Γενικός Δείκτης απομακρύνεται από το κρίσιμο όριο στήριξης των 2.000 μονάδων - Στο εσωτερικό η προσοχή στρέφεται στα αποτελέσματα των τραπεζών και στο εξωτερικό στα επιτόκια της Fed και της ΕΚΤ