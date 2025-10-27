Πλειστηριασμοί: Με Μαλαματίνα, Πρινιωτάκη και Βάρδα αυτή η εβδομάδα (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Με Μαλαματίνα, Πρινιωτάκη και Βάρδα αυτή η εβδομάδα (pics)

Από βίλες στη Μύκονο μέχρι καταστήματα περιλαμβάνει η λίστα - Οι τιμές πρώτης προσφοράς και για ποιες περιπτώσεις υπήρξε αναστολή

Πλειστηριασμοί: Με Μαλαματίνα, Πρινιωτάκη και Βάρδα αυτή η εβδομάδα (pics)
Περισσότεροι από 1.380 πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και για ορισμένα «επώνυμα» ακίνητα, από βίλες μέχρι…καταστήματα.

Ειδικότερα, ανάμεσα στα ακίνητα για τα οποία αναμένεται, -μέχρι στιγμής τουλάχιστον-, να «κληρώσει» από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου περιλαμβάνονται οι ιδιοκτησίες της Κατερίνας Μαλαματίνα στην Μύκονο, το πολυτελές ακίνητο του Θεόδωρου Πρινιωτάκη στον Γέρακα, αλλά και το πολυώροφο κτίριο όπου στεγαζόταν κατάστημα της αλυσίδας «Βάρδας» στο Χαλάνδρι.

