Scope: Υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα τις ΗΠΑ – Οι κίνδυνοι για την αμερικανική οικονομία
Η Scope υποβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ σε «AA-», από «AA», επικαλούμενη δημοσιονομική επιδείνωση και πολιτικούς κινδύνους
Ο ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης Scope προχώρησε σε μια σημαντική αναθεώρηση της πιστοληπτικής ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών, υποβαθμίζοντάς την κατά μία βαθμίδα. Η απόφαση της Scope απορρέει από την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και των πολιτικών κινδύνων που μειώνουν τη σταθερότητα της διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των ΗΠΑ μειώθηκε σε «AA-» από «AA», ενώ οι προοπτικές χαρακτηρίζονται πλέον ως «σταθερές», αντί για τις προηγούμενες «αρνητικές».
Η υποβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας, λίγες εβδομάδες μετά τo shutdown την 1η Οκτωβρίου, όταν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν στη χρηματοδότηση μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στις 30 Σεπτεμβρίου.
Η Scope τόνισε ότι τα επίμονα ελλείμματα και η αυξανόμενη επιβάρυνση από τόκους οδηγούν σε αύξηση της αναλογίας δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, η οποία αναμένεται να φτάσει το 140% έως το 2030 – ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών.
