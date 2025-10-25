Αυτά είναι τα καλύτερα και τα χειρότερα συνταξιοδοτικά συστήματα στον κόσμο το 2025

Η Σιγκαπούρη και η Ολλανδία βρίσκονται ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες με τα καλύτερα συνταξιοδοτικά συστήματα στον κόσμο – Η Ινδία ανάμεσα στις χειρότερες