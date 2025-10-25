Αυτά είναι τα καλύτερα και τα χειρότερα συνταξιοδοτικά συστήματα στον κόσμο το 2025
Αυτά είναι τα καλύτερα και τα χειρότερα συνταξιοδοτικά συστήματα στον κόσμο το 2025
Η Σιγκαπούρη και η Ολλανδία βρίσκονται ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες με τα καλύτερα συνταξιοδοτικά συστήματα στον κόσμο – Η Ινδία ανάμεσα στις χειρότερες
Καθώς όλο και περισσότερες χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής για τους πολίτες τους μετά τη συνταξιοδότηση, μια νέα έκθεση έρχεται να αναδείξει ποια συνταξιοδοτικά συστήματα ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για πρώτη φορά, η Σιγκαπούρη κατέκτησε την κορυφή στον ετήσιο δείκτη παγκόσμιας συνταξιοδότησης του Mercer CFA Institute, ενώ η Ολλανδία συνεχίζει να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες χώρες. Την πεντάδα των κορυφαίων χωρών με βαθμολογία Α συμπληρώνουν επίσης η Ισλανδία, η Δανία και το Ισραήλ, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη αξιολογεί 52 συνταξιοδοτικά συστήματα με βάση βαθμολογίες για την επάρκεια, τη βιωσιμότητα και την ακεραιότητά τους.
«Η Σιγκαπούρη έχει ενισχύσει σταθερά το συνταξιοδοτικό της σύστημα κατά τη διάρκεια των ετών, ανεβαίνοντας στην παγκόσμια κατάταξη», δήλωσε ο Τιμ Τζένκινς, κύριος συντάκτης της έκθεσης και συνεργάτης της Mercer στο Σίδνεϊ. «Το τελευταίο διάστημα, οι αρμόδιες αρχές στη Σιγκαπούρη έχουν δώσει έμφαση στη διαφάνεια, εξασφαλίζοντας ότι οι πολίτες κατανοούν καλύτερα το ποσό που μπορούν να αναμένουν να λάβουν κατά τη συνταξιοδότησή τους», προσθέτει ο ίδιος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Για πρώτη φορά, η Σιγκαπούρη κατέκτησε την κορυφή στον ετήσιο δείκτη παγκόσμιας συνταξιοδότησης του Mercer CFA Institute, ενώ η Ολλανδία συνεχίζει να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες χώρες. Την πεντάδα των κορυφαίων χωρών με βαθμολογία Α συμπληρώνουν επίσης η Ισλανδία, η Δανία και το Ισραήλ, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη αξιολογεί 52 συνταξιοδοτικά συστήματα με βάση βαθμολογίες για την επάρκεια, τη βιωσιμότητα και την ακεραιότητά τους.
«Η Σιγκαπούρη έχει ενισχύσει σταθερά το συνταξιοδοτικό της σύστημα κατά τη διάρκεια των ετών, ανεβαίνοντας στην παγκόσμια κατάταξη», δήλωσε ο Τιμ Τζένκινς, κύριος συντάκτης της έκθεσης και συνεργάτης της Mercer στο Σίδνεϊ. «Το τελευταίο διάστημα, οι αρμόδιες αρχές στη Σιγκαπούρη έχουν δώσει έμφαση στη διαφάνεια, εξασφαλίζοντας ότι οι πολίτες κατανοούν καλύτερα το ποσό που μπορούν να αναμένουν να λάβουν κατά τη συνταξιοδότησή τους», προσθέτει ο ίδιος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου
Αντετοκούνμπο από άλλο πλανήτη: Το επιβλητικό double double μέσα στο Τορόντο - Δείτε βίντεο
«Καλώς ήρθατε στο Hotel Hamas»: 150 επικίνδυνοι τρομοκράτες που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ μένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κάιρο
Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου
Αντετοκούνμπο από άλλο πλανήτη: Το επιβλητικό double double μέσα στο Τορόντο - Δείτε βίντεο
«Καλώς ήρθατε στο Hotel Hamas»: 150 επικίνδυνοι τρομοκράτες που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ μένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κάιρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα