Eurostat: Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ το 2024

Δύο στους τρεις Έλληνες θεωρούν ότι είναι φτωχοί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024 - Ακολουθούν οι Βούλγαροι και οι Σλοβάκοι