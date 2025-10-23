Eurostat: Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ το 2024
Eurostat: Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ το 2024
Δύο στους τρεις Έλληνες θεωρούν ότι είναι φτωχοί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024 - Ακολουθούν οι Βούλγαροι και οι Σλοβάκοι
Το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας (66,8%) κατέγραψε η Ελλάδα το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του πληθυσμού της ΕΕ, έπεσε στο 17,4% από 19,1% το 2023.
Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα εξής: 2015 77,7%, 2016 76,8%, 2017 77,2%, 2018 74,1%, 2019 71%, 2020 69,8%, 2022 68,4% και 2023 67%. Όπως φαίνεται, από το 2015 και μετά, καταγράφεται πτώση, με εξαίρεση το 2017, όπου το ποσοστό σημείωσε εκ νέου μια μικρή άνοδο.
Στα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, την Ελλάδα ακολουθούν η Βουλγαρία (37,4%) και η Σλοβακία (28,7%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Ολλανδία και τη Γερμανία (και οι δύο με 7,3%), καθώς και στο Λουξεμβούργο (8,5%).
Ανά ηλικιακή ομάδα, το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας το 2024 παρατηρήθηκε στους ανήλικους κάτω των 18 ετών (20,6%). Στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 64 ετών, το ποσοστό ήταν 17,3%, ενώ στους άνω των 65 ετών έφτασε το 14,9%.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με το 2023. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στην ομάδα 18-64 ετών, κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στους νεότερους και στους ηλικιωμένους η μείωση ήταν 1,6 μονάδες.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
