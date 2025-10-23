Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές - Τι αλλάζει λόγω της 28ης Οκτωβρίου
Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές - Τι αλλάζει λόγω της 28ης Οκτωβρίου
Πότε πληρώνεται το κάθε Ταμείο - Αλλαγές λόγω 28ης Οκτωβρίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025
Σε μόνιμη βάση, οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται πλέον την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Έτσι, οι επικουρικές συντάξεις του Νοεμβρίου 2025 θα πληρωθούν ταυτόχρονα με τις κύριες, ωστόσο θα υπάρξει μικρή αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
Οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ πληρώνονται τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 τη Δευτέρα (27/10). Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα στο ΑΤΜ μπαίνουν τρεις ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή (24/10), μετά τις 17:00 το απόγευμα.
Οι επόμενες πληρωμές είναι την Τετάρτη (29/10), με τον e-ΕΦΚΑ να καταβάλλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 στους μισθωτούς συνταξιούχους των τέως ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.
Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα ποσά θα φανούν νωρίτερα στα ΑΤΜ των τραπεζών. (24 Οκτωβρίου για όσους πληρώνονται στις 27 και 27 Οκτωβρίου για όσους πληρώνονται στις 29).
