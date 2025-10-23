Χρυσός: «Ασανσέρ» οι τιμές – Προσπάθεια ανάκαμψης μετά το sell off

Για τους αναλυτές οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για το χρυσό θα παραμείνουν θετικές λόγω των συνεχιζόμενων αγορών από τις κεντρικές τράπεζες και της παγκόσμιας αβεβαιότητας, συμβουλεύουν ωστόσο τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί