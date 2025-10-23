Χρυσός: «Ασανσέρ» οι τιμές – Προσπάθεια ανάκαμψης μετά το sell off
Για τους αναλυτές οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για το χρυσό θα παραμείνουν θετικές λόγω των συνεχιζόμενων αγορών από τις κεντρικές τράπεζες και της παγκόσμιας αβεβαιότητας, συμβουλεύουν ωστόσο τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί
Η 21η Οκτωβρίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «μαύρη Τρίτη» για τον χρυσό που σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση της τελευταίας δεκαετίας, χάνοντας πάνω από 6% από τα υψηλά του, ενώ και το ασήμι κατέγραψε την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Φεβρουάριο του 2021. Ο χρυσός συνέχισε να υποχωρεί για τρίτη συνεχόμενη μέρα και σήμερα Πέμπτη, υποχωρώντας προς τα 4.000 δολάρια την ουγγιά, λόγω των ανησυχιών των επενδυτών ότι η αγορά υπερθέρμανθηκε μετά από μια ραγδαία άνοδο σε επίπεδα ρεκόρ. Στη συνέχεια, ωστόσο, άρχισε να μειώνει τις απώλειες, ανακάμπτοντας κατά σχεδόν 1% πάνω από 4.100 δολάρια ανά ουγγιά. Θα κρατήσει όμως αυτή η άνοδος ή θα δούμε μια συνέχιση της πτώσης;
Το πολύτιμο μέταλλο υποχώρησε λόγω μιας τεχνικής αναπροσαρμογής που επιδεινώθηκε από την έξοδο των επενδυτών από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF). Η ημερήσια εκροή από τα ETF που υποστηρίζονται από χρυσό την Τετάρτη ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων πέντε μηνών, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Οι επενδυτές εξετάζουν επίσης τις προοπτικές για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η οποία θα ανακουφίσει μέρος των γεωπολιτικών εντάσεων που έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός. Το μέταλλο υποχώρησε σχεδόν 6% στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις.
