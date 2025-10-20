Καλώδιο: Συμφωνία υπό όρους για τα 251 εκατ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ – De facto αναγνώριση των 82 εκατ. από τη ΡΑΕΚ
Κοινή γραμμή των ρυθμιστών μετά τη ρήξη για το καλώδιο – Προσφυγή ΑΔΜΗΕ στα κυπριακά δικαστήρια και οριστική εκκαθάριση δαπανών το 2027
Σε μερική και υπό όρους συμφωνία οδηγείται η σύγκρουση Ελλάδας–Κύπρου για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, μετά τη σύσκεψη της Παρασκευής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο με τη συμμετοχή των ρυθμιστικών αρχών ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ και του ΑΔΜΗΕ .
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυπριακή πλευρά επέμεινε στο πλαίσιο μεθοδολογίας για τον έλεγχο των επενδυτικών δαπανών, που έχει χαράξει εξ αρχής αναγνωρίζοντας de facto ποσό 82 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο των 251 εκατ. ευρώ που υποστηρίζει ότι έχει εκτελέσει ο διαχειριστής θα επανεξεταστεί το 2027 περίοδο κατά την οποία θα γίνει ο τελικός έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών.
Το ποσό των 25 εκατ. ευρώ που προβλέπεται από τη διακρατική συμφωνία να πληρώσει η Λευκωσία ως έξοδο για τις δαπάνες του ΑΔΜΗΕ παραμένει με χρονοδιάγραμμα καταβολής αρχές του 2026, ενώ ο Διαχειριστής έχει ήδη προσφύγει στα κυπριακά δικαστήρια κατά της ΡΑΕΚ για τη μη αναγνώριση του συνόλου των δαπανών.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πρόκειται για πολυσέλιδη προσφυγή, για την οποία η κυπριακή πλευρά ετοιμάζει ήδη την απάντησή της, προκειμένου να αντικρούσει τα επιχειρήματα του ΑΔΜΗΕ.
