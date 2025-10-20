Τράπεζες: Στο μικροσκόπιο των επενδυτών οι προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης
Τράπεζες: Στο μικροσκόπιο των επενδυτών οι προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης
Πώς θα ανακύψουν υψηλά αποτελέσματα και το 2026
Αποτιμούν εκ νέου τις τράπεζες αναλυτές και επενδυτές επισημαίνοντας πως εκείνο για το οποίο δείχνουν ενδιαφέρον δεν είναι τα στατικά αποτελέσματα αλλά η προοπτική τους, όπως αυτή καταγράφεται εκ των εσόδων και των συνεχιζόμενων κερδών.
Έτσι μπορεί στο τέλος του Οκτώβρη να αρχίσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων για το τρίτο τρίμηνο, ωστόσο δεν είναι αυτό που απασχολεί την παρούσα φάση αναλυτές και επενδυτές.
Ίσως να είναι και τα πιο αδιάφορα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν σημείωναν τραπεζικοί παράγοντες.
Τι ενδιαφέρει:
• Τι θα γίνει με τα επιτόκια στο τέλος του έτους και πόσο αυτό θα επηρεάσει τα αποτελέσματα
• Πως θα αντικατασταθούν τα έσοδα από δάνεια από το RRF που σταδιακά ολοκληρώνονται
• Κατά πόσον η επόμενη χρονιά θα θεωρηθεί προεκλογική και θα επηρεάσει μέσω παροχών τον τρόπο με τον οποίον θα λειτουργήσει η οικονομία και εν τέλει η κυβέρνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Έτσι μπορεί στο τέλος του Οκτώβρη να αρχίσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων για το τρίτο τρίμηνο, ωστόσο δεν είναι αυτό που απασχολεί την παρούσα φάση αναλυτές και επενδυτές.
Ίσως να είναι και τα πιο αδιάφορα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν σημείωναν τραπεζικοί παράγοντες.
Τι ενδιαφέρει:
• Τι θα γίνει με τα επιτόκια στο τέλος του έτους και πόσο αυτό θα επηρεάσει τα αποτελέσματα
• Πως θα αντικατασταθούν τα έσοδα από δάνεια από το RRF που σταδιακά ολοκληρώνονται
• Κατά πόσον η επόμενη χρονιά θα θεωρηθεί προεκλογική και θα επηρεάσει μέσω παροχών τον τρόπο με τον οποίον θα λειτουργήσει η οικονομία και εν τέλει η κυβέρνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο: Πώς μέσα σε 7΄και ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό πήραν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα
Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο σχήμα 5Χ5 και πετάει την μπάλα στην Τουρκία - Σήμερα στη Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9
Καταδικάστηκε πατέρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκόπησε τη 15χρονη κόρη του επειδή του έριξε γροθιά στο κεφάλι
Χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο: Πώς μέσα σε 7΄και ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό πήραν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα
Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο σχήμα 5Χ5 και πετάει την μπάλα στην Τουρκία - Σήμερα στη Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9
Καταδικάστηκε πατέρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκόπησε τη 15χρονη κόρη του επειδή του έριξε γροθιά στο κεφάλι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα