Τράπεζες: Στο μικροσκόπιο των επενδυτών οι προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζες Πιστώσεις

Πώς θα ανακύψουν υψηλά αποτελέσματα και το 2026

Ειρήνη Σακελλάρη
Αποτιμούν εκ νέου τις τράπεζες αναλυτές και επενδυτές επισημαίνοντας πως εκείνο για το οποίο δείχνουν ενδιαφέρον δεν είναι τα στατικά αποτελέσματα αλλά η προοπτική τους, όπως αυτή καταγράφεται εκ των εσόδων και των συνεχιζόμενων κερδών.

Έτσι μπορεί στο τέλος του Οκτώβρη να αρχίσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων για το τρίτο τρίμηνο, ωστόσο δεν είναι αυτό που απασχολεί την παρούσα φάση αναλυτές και επενδυτές.

Ίσως να είναι και τα πιο αδιάφορα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν σημείωναν τραπεζικοί παράγοντες.

Τι ενδιαφέρει:

• Τι θα γίνει με τα επιτόκια στο τέλος του έτους και πόσο αυτό θα επηρεάσει τα αποτελέσματα
Πως θα αντικατασταθούν τα έσοδα από δάνεια από το RRF που σταδιακά ολοκληρώνονται
• Κατά πόσον η επόμενη χρονιά θα θεωρηθεί προεκλογική και θα επηρεάσει μέσω παροχών τον τρόπο με τον οποίον θα λειτουργήσει η οικονομία και εν τέλει η κυβέρνηση.

