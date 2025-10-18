4 νέες design πολυκατοικίες που κάνουν τη διαφορά στην Αθήνα
4 νέες design πολυκατοικίες που κάνουν τη διαφορά στην Αθήνα
Το φαινόμενο της Αθηναϊκής πολυκατοικίας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η αρχιτεκτονική μπορεί να καθορίσει όχι μόνο τον τρόπο κατοίκησης αλλά και την ταυτότητα μιας πόλης
Η πολυκατοικία υπήρξε η απάντηση των μεγάλων ελληνικών πόλεων στη ραγδαία αστικοποίηση και την ανάγκη στέγασης μετά τον Μεσοπόλεμο και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μοντέλο της αντιπαροχής που καθιέρωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και αργότερα ενίσχυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετέτρεψε την ατομική ιδιοκτησία γης σε συμμετοχικό εργαλείο ανοικοδόμησης. Ο ιδιοκτήτης οικοπέδου προσέφερε τη γη, ο εργολάβος αναλάμβανε την κατασκευή και τα διαμερίσματα μοιράζονταν μεταξύ τους. Έτσι, χωρίς μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου η πόλη χτιζόταν από τους ίδιους τους κατοίκους της.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα