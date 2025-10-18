4 νέες design πολυκατοικίες που κάνουν τη διαφορά στην Αθήνα
4 νέες design πολυκατοικίες που κάνουν τη διαφορά στην Αθήνα

Το φαινόμενο της Αθηναϊκής πολυκατοικίας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η αρχιτεκτονική μπορεί να καθορίσει όχι μόνο τον τρόπο κατοίκησης αλλά και την ταυτότητα μιας πόλης

Η πολυκατοικία υπήρξε η απάντηση των μεγάλων ελληνικών πόλεων στη ραγδαία αστικοποίηση και την ανάγκη στέγασης μετά τον Μεσοπόλεμο και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μοντέλο της αντιπαροχής που καθιέρωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και αργότερα ενίσχυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετέτρεψε την ατομική ιδιοκτησία γης σε συμμετοχικό εργαλείο ανοικοδόμησης. Ο ιδιοκτήτης οικοπέδου προσέφερε τη γη, ο εργολάβος αναλάμβανε την κατασκευή και τα διαμερίσματα μοιράζονταν μεταξύ τους. Έτσι, χωρίς μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου η πόλη χτιζόταν από τους ίδιους τους κατοίκους της.


