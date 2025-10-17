Σταύρος Κατσικάδης: Η Μαρίνα Φλοίσβου αποτελεί τον πρώτο υπερπολυτελή τουριστικό λιμένα μεγάλων σκαφών στην Ελλάδα
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Marinas Investments S.M.S.A., παρουσίασε στο πλαίσιο του ICOMIA World Marinas Conference 2025 το αναπτυξιακό όραμα της εταιρείας για τη μαρίνα
Mε όραμα τη μετατροπή της Αθήνας σε κορυφαίο προορισμό θαλάσσιου τουρισμού και πολυτελούς φιλοξενίας, ο Σταύρος Κατσικάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Marinas Investments S.M.S.A., παρουσίασε στο πλαίσιο του ICOMIA World Marinas Conference 2025, που πραγματοποιείται στη Βενετία, το αναπτυξιακό όραμα της εταιρείας για τη Μαρίνα Φλοίσβου.
“Η Μαρίνα Φλοίσβου, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αποτελεί τον πρώτο υπερπολυτελή τουριστικό λιμένα μεγάλων σκαφών στην Ελλάδα, με 310 θέσεις ελλιμενισμού και 150 θέσεις για mega yachts μήκους έως και 110 μέτρων. Σημείο αναφοράς για τον θαλάσσιο τουρισμό της Αθήνας, αποτελεί πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης και διεθνών διακρίσεων” επεσήμανε.
Πέρα από τις άρτιες λιμενικές εγκαταστάσεις, διαθέτει εμπορικό συγκρότημα 27 υψηλής αισθητικής μονάδων με καταστήματα, εστιατόρια και γραφεία, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την αστική εμπειρία αναψυχής.
