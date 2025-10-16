ΕΛΣΤΑΤ: Αναθεωρήθηκε στο 2,1% η ανάπτυξη του 2024 - Τα τελικά στοιχεία
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τη δεύτερη εκτίμηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών για το 2024, καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία για τα έτη 2022-2023.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) παρουσίασε αύξηση 2,1% το 2024 σε όρους όγκου σε σχέση με το 2023, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 2,3%. Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,3%, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν 4,8% και οι εξαγωγές 1%.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη 2η εκτίμηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών έτους 2024 (προσωρινά στοιχεία) και τα αναθεωρημένα στοιχεία των ετών 2022-2023 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών ESA 2010 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ESA 2010), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/ 734 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 2023, έναντι αύξησης 2,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2025.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το έτος 2023.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με το έτος 2023.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το έτος 2023.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το έτος 2023.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το έτος 2023.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το έτος 2023.
