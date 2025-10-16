Τράπεζες: Στο τραπέζι τα business plans – Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την τριετία 2026-2028

Οι ελληνικές τράπεζες ετοιμάζουν τα νέα business plans για την τριετία 2026-2028, ενόψει της άσκησης ICAAP και του εποπτικού ελέγχου SREP - Προβλέπουν σταθεροποίηση επιτοκίων, άνοδο χορηγήσεων, καταθέσεων και κεφαλαιακής επάρκειας