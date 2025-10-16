Τράπεζες: Στο τραπέζι τα business plans – Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την τριετία 2026-2028
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση και για τη δημιουργία των business plans των τραπεζών τα οποία θα παρουσιάσουν και στην εποπτεία τους το Φεβρουάριο με Μάρτιο ενώ εκείνη την περίοδο διεξάγεται και η άσκηση ICAAP. Η ICAAP είναι σαν ένα “τεστ αντοχής και στρατηγικής κεφαλαίου” που κάνει η κάθε τράπεζα για τον εαυτό της, ενώ η εποπτική αρχή κάνει το δικό της έλεγχο (SREP) για να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει τα σχετικά ευρήματα.
Τα business plans των τραπεζών αφορούν την τριετία 2026-2028 και στηρίζονται στις κατ’ αρχήν εκτιμήσεις και παραδοχές που οι τράπεζες έχουν διαμορφώσει σε ό,τι αφορά την πορεία των επιτοκίων.
Οι παραδοχές αυτές έτσι κι αλλιώς καθορίζουν τη βασική δραστηριότητα των τραπεζών που αποτελεί τις χορηγήσεις και κατ’ επέκταση τα έσοδα από τόκους.
