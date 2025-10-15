Χρυσός: Καλπάζει ξανά η τιμή, ξεπέρασε και τα 4.200 δολάρια

Η άνοδος του χρυσού στηρίζεται από τις κεντρικές τράπεζες, τις εισροές σε ETFs και τις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed