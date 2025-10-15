Χρυσός: Καλπάζει ξανά η τιμή, ξεπέρασε και τα 4.200 δολάρια
Η άνοδος του χρυσού στηρίζεται από τις κεντρικές τράπεζες, τις εισροές σε ETFs και τις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed
Ο χρυσός σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη ως αποτέλεσμα των τετταμένων σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, αλλά και των εκτιμήσεων πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε ακόμη δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους.
Η τιμή του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,24%, φθάνοντας στα 4.215 δολάρια ανά ουγγιά την Τετάρτη. Παράλληλα, και το ασήμι παρουσίασε άνοδο, έπειτα από μια συνεδρίαση την Τρίτη οπου κυριάρχησε η αστάθεια όταν η τιμή του έσπασε ρεκόρ άνω των 53,54 δολαρίων προτού πέσει απότομα, καθώς υπήρξαν ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης στην αγορά.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν σε χαμηλά επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2022, καθώς ο επικεφαλής της Fed, Τζερομ Πάουελ, άφησε να εννοηθεί ότι είναι πιθανή ακόμη μία μείωση επιτοκίων κατά 0,25% εντός του μήνα. Τα πολύτιμα μέταλλα ω
