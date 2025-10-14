Αλλάζει ραγδαία η ασφαλιστική αγορά: Οι επενδύσεις, τα deals, οι κίνδυνοι
Οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν δυναμικά στην ασφαλιστική αγορά, επιδιώκοντας σταθερά έσοδα, αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων και απάντηση στις δημογραφικές αλλαγές - Στρατηγικές συνεργασίες των τραπεζών, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα bancassurance
Μια αγορά διαφορετική σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες διαμορφώνεται σταδιακά μιας και οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν με δυναμική στο χώρο.
Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε πως δεν είναι οι τράπεζες αυτές που αποφάσισαν κατ’ αρχήν να αποχωρήσουν από την ασφαλιστική αγορά αλλά εξαναγκάστηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης από τους θεσμούς.
Το ενδιαφέρον των ελληνικών τραπεζών ενισχύεται και από το γεγονός ότι η ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα (ασφάλιστρα/ΑΕΠ) παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ενωση άρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης.
