Αλλάζει ραγδαία η ασφαλιστική αγορά: Οι επενδύσεις, τα deals, οι κίνδυνοι

Οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν δυναμικά στην ασφαλιστική αγορά, επιδιώκοντας σταθερά έσοδα, αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων και απάντηση στις δημογραφικές αλλαγές - Στρατηγικές συνεργασίες των τραπεζών, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα bancassurance