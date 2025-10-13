Μουριά: Η αξία ενός δέντρου που αγαπάμε και πώς να αντιμετωπίσουμε τον σοβαρότερο εχθρό της
Μουριά: Η αξία ενός δέντρου που αγαπάμε και πώς να αντιμετωπίσουμε τον σοβαρότερο εχθρό της
Αν σκεφτόσασταν ένα δέντρο που χαρίζει άπλετη σκιά, ποιο θα ήταν το πρώτο που θα σας ερχόταν στο μυαλό;
Μια βόλτα στη γειτονιά σας αρκεί για να δώσει την απάντηση: η μουριά. Στις αυλές, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, στέκεται με τη χαρακτηριστική της κορμοστασιά σαν πράσινη ομπρέλα δροσιάς. Υπάρχουν δύο βασικά είδη που συναντάμε συχνότερα: η Morus nigra (μαύρη μουριά), γνωστή για τους ζουμερούς καρπούς, και η Morus alba (λευκή-άκαρπη μουριά), πιο ανθεκτική, με τα φύλλα της να τρέφουν τους μεταξοσκώληκες, ενώ χρησιμοποιείται κατά κόρον ως καλλωπιστική σε αστικά περιβάλλοντα. Ωστόσο δεν περιορίζεται σε ρόλο καλλωπιστικό· λειτουργεί ως φυσική «υποδομή» για τη δημιουργία χώρων στάσης, ξεκούρασης και κοινωνικής συναναστροφής, ιδιαίτερα σε εποχές όπου η θερμική επιβάρυνση των πόλεων γίνεται όλο και πιο έντονη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα