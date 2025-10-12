Χρησικτησία: Το νομικό «παραθυράκι» για αρπαγή περιουσιών (pics)
Χρησικτησία: Το νομικό «παραθυράκι» για αρπαγή περιουσιών (pics)
Το κόλπο των 20 χρόνων με εικονικές αγωγές, πλαστές διαθήκες, ψεύτικους μάρτυρες - Πώς και από ποιους στήνονται οι απάτες - Στο στόχαστρο ο διασπασμένος κλήρος και οι κάτοικοι εξωτερικού - Ξεπερνά το 25% η χρησικτησία σε Κρήτη και Λευκάδα
Φαντάσου να γυρνάς στο πατρικό σου μετά από χρόνια δουλειάς στο εξωτερικό και να ανακαλύπτεις ότι δεν σου ανήκει πια. Στο Κτηματολόγιο το όνομά σου έχει σβηστεί και στη θέση σου εμφανίζεται κάποιος άλλος «νόμιμος» ιδιοκτήτης. Το χωράφι του παππού πέρασε σε γείτονα που απέδειξε ότι το καλλιεργούσε για 20 χρόνια και το οικόπεδο στην παραλία που ήταν φυλαγμένο για προίκα του παιδιού σου εμφανίζεται με άλλον ιδιοκτήτη.
