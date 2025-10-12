ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Χρησικτησία: Το νομικό «παραθυράκι» για αρπαγή περιουσιών (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρησικτησία: Το νομικό «παραθυράκι» για αρπαγή περιουσιών (pics)

Το κόλπο των 20 χρόνων με εικονικές αγωγές, πλαστές διαθήκες, ψεύτικους μάρτυρες - Πώς και από ποιους στήνονται οι απάτες - Στο στόχαστρο ο διασπασμένος κλήρος και οι κάτοικοι εξωτερικού - Ξεπερνά το 25% η χρησικτησία σε Κρήτη και Λευκάδα

Χρησικτησία: Το νομικό «παραθυράκι» για αρπαγή περιουσιών (pics)
Φαντάσου να γυρνάς στο πατρικό σου μετά από χρόνια δουλειάς στο εξωτερικό και να ανακαλύπτεις ότι δεν σου ανήκει πια. Στο Κτηματολόγιο το όνομά σου έχει σβηστεί και στη θέση σου εμφανίζεται κάποιος άλλος «νόμιμος» ιδιοκτήτης. Το χωράφι του παππού πέρασε σε γείτονα που απέδειξε ότι το καλλιεργούσε για 20 χρόνια και το οικόπεδο στην παραλία που ήταν φυλαγμένο για προίκα του παιδιού σου εμφανίζεται με άλλον ιδιοκτήτη.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης