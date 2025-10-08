Εθισμένοι στο TikTok: Οι εντατικοί χρήστες σκρολάρουν πάνω από 4 ώρες την ημέρα

Εθισμένοι στο σκρολάρισμα: Οι «εντατικοί χρήστες» του TikTok περνούν σε αυτό πάνω από τέσσερις ώρες την ημέρα