Τον «καυτό» φάκελο των απορριμμάτων ανοίγει η κυβέρνηση – Έκτακτη σύσκεψη με Χατζηδάκη, Παπασταύρου και Χαρδαλιά
Αρνητική εισήγηση για το σχέδιο της Αττικής, αποστάσεις από την Περιφέρεια - Στο τραπέζι οι δύο μονάδες σε Φυλή, Σχιστό και η καύση
Σε επείγουσα προτεραιότητα για την κυβέρνηση εξελίσσεται η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής έπειτα από έξι χρόνια αδράνειας που έχουν αφήσει το Λεκανοπέδιο εκτεθειμένο σε μια ωρολογιακή βόμβα με τη Φυλή να ξεχειλίζει από σκουπίδια, και την ανακύκλωση να ξύνει τον πάτο του βαρελιού.
Η διαχείριση των αποβλήτων στην Αττική χαρακτηρίζεται «Αχίλλειος πτέρνα» καθώς αποτελεί το πλέον εκτεθειμένο σημείο του εθνικού σχεδιασμού. Ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας υλοποιούνται σύγχρονες μονάδες και προχωρούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, η πρωτεύουσα παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα ξεπερασμένο και επικίνδυνο μοντέλο.
Αυτή η αναβλητικότητα που έχει γεννήσει τεράστιες προκλήσεις στη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης για την Αττική επιχειρείται τώρα να αντιμετωπιστεί από το κυβερνητικό επιτελείο καθώς η κλεψύδρα του χρόνου αδειάζει.
Στη χθεσινή σύσκεψη στην Αντιπροεδρία υπό τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, με τη συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του Γενικού Γραμματέα Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου και του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, εξετάστηκαν όλα τα κρίσιμα βήματα για την αποτροπή αδιεξόδου.
Στο τραπέζι βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δύο μονάδων σε Φυλή και Σχιστό αλλά και τα έργα ενεργειακής αξιοποίησης τα οποία κρίνονται απαραίτητα για να περιοριστεί η ταφή των αποβλήτων και να φτάσουμε στον επιθυμητό ευρωπαϊκό στόχο να θάβεται μόνο το 10%.
