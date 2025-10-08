Τον «καυτό» φάκελο των απορριμμάτων ανοίγει η κυβέρνηση – Έκτακτη σύσκεψη με Χατζηδάκη, Παπασταύρου και Χαρδαλιά

Αρνητική εισήγηση για το σχέδιο της Αττικής, αποστάσεις από την Περιφέρεια - Στο τραπέζι οι δύο μονάδες σε Φυλή, Σχιστό και η καύση