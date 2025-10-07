Χρηματιστήριο Αθηνών: Comeback στα κέρδη με τραπεζική αντίδραση

Επανήλθε στη «ζώνη» των 2.070 μονάδων ο Γενικός Δείκτης - Σε υψηλά 10ετίας η ΕΤΕ και η Eurobank - Απόψε η ετυμηγορία του FTSE Russell για το Χρηματιστήριο Αθηνών