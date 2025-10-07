Χρηματιστήριο Αθηνών: Comeback στα κέρδη με τραπεζική αντίδραση
Επανήλθε στη «ζώνη» των 2.070 μονάδων ο Γενικός Δείκτης - Σε υψηλά 10ετίας η ΕΤΕ και η Eurobank - Απόψε η ετυμηγορία του FTSE Russell για το Χρηματιστήριο Αθηνών
Πειστική αντίδραση έβγαλαν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο, μετά την χθεσινή «βουτιά» κατά -1,14% απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών. Η επιστροφή στα θετικά πρόσημα έγινε σε καθεστώς έντονης μεταβλητότητας, καθώς νωρίτερα ο Γενικός Δείκτης διαπραγματευόταν ακόμη και στις 2.045 μονάδες. Ωστόσο, οι buyers πάτησαν «γκάζι» στο τέλος, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.070 μονάδες στα υψηλά ημέρας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (7/10), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 16,52 μονάδες ή +0,8% και έκλεισε στις 2.069,60 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.072,21 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.045,65 μονάδες. Με ρυθμό +40,82% «τρέχει» φέτος η Λεωφόρος Αθηνών, ενώ τα κέρδη εντός του Οκτωβρίου αγγίζουν το +1,74%.
Ολική επαναφορά στις πολυετείς κορυφές τους έκαναν οι τράπεζες, με την Εθνική και την Eurobank να φτάνουν σε νέα υψηλά 10ετίας (Νοέμβριος 2015). Από την άλλη πλευρά, η Intralot συνέχισε σε έντονα πτωτικό τέμπο, συγκλίνοντας προς την τελική τιμή διάθεσης της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (1,1 ευρώ ανά μετοχή).
Τα βλέμματα των επενδυτών είναι πλέον στραμμένα στην απόφαση του FTSE Russell για την αναβάθμιση ή όχι του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, η οποία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εγχώρια αγορά.
Όλα τα φώτα στον FTSE Russell
Ο FTSE Russell θα ανακοινώσει απόψε την ετυμηγορία του για την πιθανή μετάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών, από τις αναδυόμενες που βρίσκεται σήμερα, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης για την ταξινόμηση των χωρών. Υπενθυμίζεται ότι ο index provider είχε εντάξει το ΧΑ σε λίστα παρακολούθησης (watch list) για αναβάθμιση τον Νοέμβριο του 2024.
Με όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης να έχουν απονείμει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα και το Χρηματιστήριο να πληροί και τα 22 κριτήρια ποιότητας της αγοράς, καθώς και τα όρια μεγέθους και εμπορευσιμότητας, η αναβάθμιση σε developed market μοιάζει να είναι το πιθανότερο σενάριο. Στην ενδιάμεση αξιολόγηση του περασμένου Απριλίου ο FTSE Russell δεν αναβάθμισε το ΧΑ, διατηρώντας το στη watch list, καθώς ήταν ακόμη «νωπή» η απόδοση της επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s, παρόλο που η αγορά πληρούσε τα περισσότερα κριτήρια για το πολυπόθητο upgrade.
Οι επενδυτές εστιάζουν -μεταξύ άλλων- στη Metlen, στον απόηχο του report της Fitch που επιβεβαίωσε τη βαθμολογία «ΒΒ+» με σταθερό outlook (προοπτικές), ένα «σκαλοπάτι» κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Ο αμερικανικός οίκος τονίζει ότι η απόφασή του αντικατοπτρίζει την προοπτική αύξησης του EBITDA, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, από 1,1 δισ. το 2024. Η επέκταση στην αλουμίνα, η παραγωγή γαλλίου, η ανάκτηση μετάλλων και οι κατασκευές για αμυντικό εξοπλισμό αναμένεται να συνεισφέρουν επιπλέον 400 εκατ. ευρώ στο EBITDA.
Στα «ραντάρ» βρέθηκε και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία εξέδωσε νέο ομόλογο AT1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, αντικαθιστώντας την έκδοση του 2021. Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση με προσφορές που ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 5 φορές και επιτρέποντας στην τράπεζα να τιμολογήσει το ομόλογο με απόδοση 6,125%, πολύ κάτω από την αρχική πρόβλεψη που ήταν κοντά στο 6,5% και αρκετά πιο κάτω από το κουπόνι 8,75% της προηγούμενης έκδοσης. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει βαθμολογία B1 από τη Moody’s.
Σήμερα η Παπουτσάνης διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα 0,0403940939 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,0383743892 ανά μετοχή) για τη χρήση 2025. Η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.
Κατεβάζουν ρυθμούς οι αγοραστές στο εξωτερικό
Νέο διπλό ρεκόρ σημείωσε η Wall Street, καθώς ο S&P 500 και ο Nasdaq (έφτασε μία «ανάσα» από τις 23.000 μονάδες) έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς η συμφωνία μεταξύ της AMD και της OpenAI ενίσχυσε την φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης, αναζωπυρώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές συνεχίζουν να αγνοούν το shutdown, παρά το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται λύση στον ορίζοντα. Υψηλότερα κατά +0,05% κινείται σήμερα ο S&P 500 και κατά +0,1% ο Nasdaq, ενώ ο Dow Jones υποχωρεί οριακά.
Επιφυλακτικές είναι οι κινήσεις των επενδυτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν την αναστολή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης και την πολιτική κρίση στη Γαλλία. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει αμετάβλητος στις 570,24 μονάδες, «φλερτάροντας» με νέο ιστορικό ρεκόρ. Ο γαλλικός CAC ενισχύεται κατά +0,1%, ανακάμπτοντας ελαφρώς μετά το χθεσινό -1,4% στον απόηχο της παραίτησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στις ασιατικές αγορές, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei έκλεισε με οριακά κέρδη σε νέο ιστορικό υψηλό, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην περιοχή των 48.000 μονάδων.
