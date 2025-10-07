Η Airbus ξεπέρασε τη Boeing: Το A320 έγινε το πιο επιτυχημένο επιβατικό αεροσκάφος στην ιστορία

Η ευρωπαϊκή Airbus πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς η οικογένεια αεροσκαφών A320 ξεπέρασε το Boeing 737, κατακτώντας τον τίτλο του αεροσκάφους με τις περισσότερες παραδόσεις στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Το μακροχρόνιο ρεκόρ της Boeing κατέρριψε η παράδοση ενός νέου A320 στη σαουδαραβική εταιρεία Flynas, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό παραδόσεων στα 12.260 αεροσκάφη από το 1988, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής συμβουλευτικής εταιρείας Cirium, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία.

Μαζί, Airbus και Boeing έχουν παραδώσει περισσότερα από 25.000 αεροσκάφη στενής ατράκτου, που αρχικά σχεδιάστηκαν για τη σύνδεση μεγάλων αεροδρομίων και στη συνέχεια υιοθετήθηκαν από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.



Η Airbus αξιοποίησε την ευκαιρία μετά το 2001, όταν η Boeing περιόρισε την παραγωγή της λόγω της πτώσης της ζήτησης μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ήδη μεγαλύτερη κατασκευάστρια αεροσκαφών στον κόσμο με βάση τις ετήσιες παραδόσεις, η Airbus ενισχύει την κυριαρχία της και στην συγκεκριμένη αγορά, επισφραγίζοντας μια τεσσαρακονταετή διατλαντική αναμέτρηση για το μερίδιο αγοράς.

Όπως σημειώνει το Reuters, το A320 παρουσιάστηκε το 1984, σε μια εποχή που πολλοί αμφέβαλαν αν η Airbus θα επιβίωνε ακόμη μία δεκαετία. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση το 1987, εισάγοντας για πρώτη φορά σε επιβατικό αεροσκάφος τη τεχνολογία fly-by-wire, δηλαδή ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πτήσης που αντικαθιστούν τους μηχανικούς μοχλούς με ψηφιακές εντολές.

Η καινοτομία αυτή, που αρχικά προκάλεσε αντιδράσεις από συνδικάτα και ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο βιομηχανικό πρότυπο. Σήμερα, η Airbus επεκτείνει την παραγωγή της στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία.

Αντίθετα, η Boeing, που καθόρισε το πρότυπο για τα αεροσκάφη στενής ατράκτου με το 737 από τη δεκαετία του '60, δοκιμάστηκε σκληρά μετά τα δυστυχήματα των ετών 2018 και 2019. Η εταιρεία προσπαθεί σταδιακά να αποκαταστήσει την παραγωγή της υπό αυστηρούς κανονιστικούς περιορισμούς.



