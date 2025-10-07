Ντομπρόβσκις στο newmoney: Τι θα γίνει όταν τελειώσει το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας αποκαλύπτει το σχέδιο για τα έργα που δε θα ολοκληρωθούν εγκαίρως - Πώς θα καλυφθεί το «επενδυτικό κενό» μετά το RRF - H εναλλακτική των εθνικών πόρων και των κονδυλίων από τα Ταμεία Συνοχής- Μήνυμα ότι «η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει»