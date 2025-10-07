Ντομπρόβσκις στο newmoney: Τι θα γίνει όταν τελειώσει το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης
Ντομπρόβσκις στο newmoney: Τι θα γίνει όταν τελειώσει το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας αποκαλύπτει το σχέδιο για τα έργα που δε θα ολοκληρωθούν εγκαίρως - Πώς θα καλυφθεί το «επενδυτικό κενό» μετά το RRF - H εναλλακτική των εθνικών πόρων και των κονδυλίων από τα Ταμεία Συνοχής- Μήνυμα ότι «η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει»
Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) έχει αρχίσει και στις Βρυξέλλες τα λάπτοπ των αρμόδιων γραφείων έχουν «πάρει φωτιά».
Τα στελέχη της Κομισιόν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με αρκετά κράτη-μέλη (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), που δίνουν μάχη με τον χρόνο ώστε να προλάβουν την υλοποίηση των οροσήμων και την εκταμίευση των κονδυλίων.
Στην Κομισιόν, ο κίνδυνος ενός «επενδυτικού κενού» όταν ολοκληρωθεί το RRF, είναι κάτι που αναγνωρίζεται ως πιθανότητα: εξ ου και γίνεται προετοιμασία ώστε τα επόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα να τρέξουν άμεσα και να συνεχίσουν την χρηματοδότηση έργων.
Όπως αποκάλυψε στο newmoney ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, η Κομισιόν προετοιμάζεται για την περίπτωση που κάποια από τα έργα των εθνικών σχεδίων «πέσουν έξω» στα χρονοδιαγράμματα.
Αυτά τα έργα θα «σπάσουν» σε διαφορετικές φάσεις/ στάδια υλοποίησης, ώστε η ολοκλήρωσή των φάσεων εκτός RRF να γίνει με εθνικούς πόρους ή με κονδύλια των Ταμείων Συνοχής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus ESF⁺ και Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης).
