Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 10 Οκτωβρίου
Συνολικά 64.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 56.600 δικαιούχους, από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
