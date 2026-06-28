Στροφή Νετανιάχου: Θέλει εθνική κυβέρνηση αν κερδίσει τις εκλογές, «ούτε αριστερή ούτε δεξιά»

Όλοι θα μπορούν να έρθουν μαζί μας, αρκεί να δεχτούν τις βασικές μας αρχές, δήλωσε με τις δημοσκοπήσεις να τον φέρνουν σε δύσκολη θέση - Ως τα τέλη Οκτωβρίου η αναμέτρηση