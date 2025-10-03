ΕΦΚΑ: Πώς θα δείτε πόσα ένσημα έχετε – Αναλυτικές οδηγίες

Ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης ΕΦΚΑ επιτρέπει σε εργαζόμενους και συνταξιούχους να βλέπουν online τα ένσημά τους από το 2002 και μετά, με χρήση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και κωδικών Taxisnet