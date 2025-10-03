ΕΦΚΑ: Πώς θα δείτε πόσα ένσημα έχετε – Αναλυτικές οδηγίες
Ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης ΕΦΚΑ επιτρέπει σε εργαζόμενους και συνταξιούχους να βλέπουν online τα ένσημά τους από το 2002 και μετά, με χρήση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και κωδικών Taxisnet
Πολλοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι επιθυμούν να γνωρίζουν πόσα ένσημα έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή περισσότερα Ταμεία κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου.
Η ηλεκτρονική υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης ΕΦΚΑ δίνει πλέον τη δυνατότητα να ελέγχετε εύκολα και άμεσα όλα τα ασφαλιστικά σας στοιχεία μέσω διαδικτύου.
