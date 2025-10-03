Τσίπουρο και ούζο σταθερά στην προτίμηση των Ελλήνων
Τσίπουρο και ούζο σταθερά στην προτίμηση των Ελλήνων
Από τα καζάνια των Ζαγοροχωρίων μέχρι τα μπαρ της Αθήνας, το τσίπουρο και το ούζο κρατούν ζωντανή την ελληνική παράδοση, με την ποτοποιία να αντέχει στις πιέσεις των τιμών το 2025
Στα Ζαγοροχώρια, ένα φθινοπωρινό απόγευμα, η εικόνα είναι γνώριμη και σχεδόν κινηματογραφική. Eνα πέτρινο καφενείο γεμάτο με παρέες, ξύλινα τραπέζια φορτωμένα με μεζέδες και καραφάκια τσίπουρου να γεμίζουν τα ποτήρια. Οι ιστορίες πλέκονται γύρω από τα ποτήρια, οι συζητήσεις δυναμώνουν και κάθε γουλιά μοιάζει να φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους. Το τσίπουρο εδώ δεν είναι απλώς ένα ποτό, είναι η ίδια η ψυχή της ελληνικής φιλοξενίας.
Aυτή η εικόνα στηρίζεται σε μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται με σαφήνεια στους αριθμούς: η ελληνική ποτοποιία, όπως καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, αποδεικνύει ανθεκτικότητα και παραμένει ένας από τους σταθερότερους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. «Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ (Αύγουστος 2025), ο δείκτης για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά -κατηγορία στην οποία υπάγονται και τα αλκοολούχα ποτά- κατέγραψε ετήσια αύξηση +0,7%, ενώ ο κλάδος της ποτοποιίας σημείωσε τον Αύγουστο του 2025 ετήσια αύξηση 3,8% στον δείκτη τιμών παραγωγού -γεγονός που δείχνει ανθεκτικότητα της ελληνικής απόσταξης μέσα σε ένα γενικά ασταθές βιομηχανικό περιβάλλον. Το μήνυμα είναι ότι σε μια αγορά που δοκιμάζεται, η ποτοποιία μένει όρθια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Aυτή η εικόνα στηρίζεται σε μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται με σαφήνεια στους αριθμούς: η ελληνική ποτοποιία, όπως καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, αποδεικνύει ανθεκτικότητα και παραμένει ένας από τους σταθερότερους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. «Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ (Αύγουστος 2025), ο δείκτης για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά -κατηγορία στην οποία υπάγονται και τα αλκοολούχα ποτά- κατέγραψε ετήσια αύξηση +0,7%, ενώ ο κλάδος της ποτοποιίας σημείωσε τον Αύγουστο του 2025 ετήσια αύξηση 3,8% στον δείκτη τιμών παραγωγού -γεγονός που δείχνει ανθεκτικότητα της ελληνικής απόσταξης μέσα σε ένα γενικά ασταθές βιομηχανικό περιβάλλον. Το μήνυμα είναι ότι σε μια αγορά που δοκιμάζεται, η ποτοποιία μένει όρθια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα