Γιώργος Ξηραδάκης: «Πώς τα ελληνικά ναυπηγεία θα σταθούν ισότιμα στον διεθνή ανταγωνισμό»

Ο έμπειρος γνώστης της αγοράς μιλά για τα προβλήματα της ναυπηγικής βιομηχανίας, τη χρηματοδότηση, την ανάγκη διαφάνειας για να σωθεί η ακτοπλοΐα