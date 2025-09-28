Γιώργος Ξηραδάκης: «Πώς τα ελληνικά ναυπηγεία θα σταθούν ισότιμα στον διεθνή ανταγωνισμό»
Γιώργος Ξηραδάκης: «Πώς τα ελληνικά ναυπηγεία θα σταθούν ισότιμα στον διεθνή ανταγωνισμό»
Ο έμπειρος γνώστης της αγοράς μιλά για τα προβλήματα της ναυπηγικής βιομηχανίας, τη χρηματοδότηση, την ανάγκη διαφάνειας για να σωθεί η ακτοπλοΐα
Η ελληνική ναυτιλία παραμένει παγκόσμια δύναμη, όμως η ναυπηγική βιομηχανία της χώρας παλεύει ακόμα με αδυναμίες που δεν επιτρέπουν να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της.
Ο τραπεζίτης και έμπειρος γνώστης της αγοράς Γιώργος Ξηραδάκης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: χωρίς ξεκάθαρους κανόνες χρηματοδότησης, διαφάνεια στα οικονομικά στοιχεία και συνεργασία μεταξύ τραπεζών, ναυτιλιακών εταιρειών/εφοπλιστών και ναυπηγείων, η Ελλάδα δεν μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο στις μεγάλες παραγγελίες νέων πλοίων, και ειδικότερα στα εξειδικευμένα πλοία όπου η παγκόσμια -και ειδικά η ευρωπαϊκή- αγορά ψάχνει για κατασκευαστές.
Αυτά τα πλοία μπορούν να είναι όλα τα πλοία μικρών αποστάσεων όπως τα επιβατηγά, τα μικρά φορτηγά έως 15.000 τόνων κάθε τύπου φορτίων, τα εξειδικευμένα πλοία υποστήριξης χερσαίων ζωνών και ακτογραμμής όπως τα ρυμουλκά, τα πλοία συνοδείας και οι φορτηγίδες και, τέλος, τα πλοία διασκέδασης και αναψυχής, όπως μικρά και μεγάλα γιοτ αλλά και μικρά κρουαζιερόπλοια.
Εξηγεί πώς λειτουργεί στην πράξη η διαδικασία χρηματοδότησης μιας ναυπήγησης, ποιο είναι το βασικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά ναυπηγεία και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και γιατί η συμμόρφωση με τα κριτήρια του ESG, δηλαδή κριτήρια για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, αποτελεί προϋπόθεση για να ανοίξουν οι στρόφιγγες της χρηματοδότησης.
Τονίζει, επίσης, ότι χωρίς ενίσχυση των ισολογισμών τους οι μικρές ακτοπλοϊκές εταιρείες θα μείνουν εκτός παιχνιδιού, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της εμπιστοσύνης που πρέπει να εμπνέει κάθε ναυπηγείο προς τις τράπεζες, τις εταιρείες/πελάτες τους και βέβαια τους επενδυτές και τους οργανισμούς χρηματοδοτικής υποστήριξης.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Ο τραπεζίτης και έμπειρος γνώστης της αγοράς Γιώργος Ξηραδάκης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: χωρίς ξεκάθαρους κανόνες χρηματοδότησης, διαφάνεια στα οικονομικά στοιχεία και συνεργασία μεταξύ τραπεζών, ναυτιλιακών εταιρειών/εφοπλιστών και ναυπηγείων, η Ελλάδα δεν μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο στις μεγάλες παραγγελίες νέων πλοίων, και ειδικότερα στα εξειδικευμένα πλοία όπου η παγκόσμια -και ειδικά η ευρωπαϊκή- αγορά ψάχνει για κατασκευαστές.
Αυτά τα πλοία μπορούν να είναι όλα τα πλοία μικρών αποστάσεων όπως τα επιβατηγά, τα μικρά φορτηγά έως 15.000 τόνων κάθε τύπου φορτίων, τα εξειδικευμένα πλοία υποστήριξης χερσαίων ζωνών και ακτογραμμής όπως τα ρυμουλκά, τα πλοία συνοδείας και οι φορτηγίδες και, τέλος, τα πλοία διασκέδασης και αναψυχής, όπως μικρά και μεγάλα γιοτ αλλά και μικρά κρουαζιερόπλοια.
Εξηγεί πώς λειτουργεί στην πράξη η διαδικασία χρηματοδότησης μιας ναυπήγησης, ποιο είναι το βασικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά ναυπηγεία και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και γιατί η συμμόρφωση με τα κριτήρια του ESG, δηλαδή κριτήρια για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, αποτελεί προϋπόθεση για να ανοίξουν οι στρόφιγγες της χρηματοδότησης.
Τονίζει, επίσης, ότι χωρίς ενίσχυση των ισολογισμών τους οι μικρές ακτοπλοϊκές εταιρείες θα μείνουν εκτός παιχνιδιού, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της εμπιστοσύνης που πρέπει να εμπνέει κάθε ναυπηγείο προς τις τράπεζες, τις εταιρείες/πελάτες τους και βέβαια τους επενδυτές και τους οργανισμούς χρηματοδοτικής υποστήριξης.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα