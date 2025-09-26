Ανοδικά άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Πτώση για τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ασία μετά τους νέους δασμούς Τραμπ
Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ανοδικά, παρά τους νέους δασμούς Τραμπ σε φάρμακα και φορτηγά
Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις τελευταίες κινήσεις του Λευκού Οίκου στην εμπορική πολιτική.
Στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινείται στις 9.215,76 μονάδες με άνοδο 0,02%, ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,29% στις 23.602,81 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,60% στις 7.841,92 μονάδες.
Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,53% φτάνοντας στις 42.466,36 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη σημειώνει άνοδο 0,35% στις 15.207,20 μονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται επίσης θετικά, με άνοδο 0,26% στις 551,65 μονάδες.
Το βράδυ της Πέμπτης, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι από 1η Οκτωβρίου οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται με δασμούς 100%, με εξαίρεση τις εταιρείες που έχουν ξεκινήσει παραγωγή σε αμερικανικό έδαφος. Προηγουμένως είχε προειδοποιήσει για δασμούς έως και 200%.
Παράλληλα, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι τα βαρέα φορτηγά θα επιβαρυνθούν με 25% δασμούς από τον επόμενο μήνα.
Οι στρατηγικοί της JP Morgan σε σημείωμά τους υποβάθμισαν τον αντίκτυπο στον φαρμακευτικό κλάδο, τονίζοντας ότι οι νέες επιβαρύνσεις είναι «σε μεγάλο βαθμό διαχειρίσιμες» μέσω επενδύσεων στην τοπική παραγωγή.
Παρόλα αυτά, στην Ασία, οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις ανακοινώσεις για τους αμερικανικούς δασμούς.
Ο δείκτης Topix Pharma υποχώρησε κατά 1,47% μετά την ανακοίνωση. Οι εταιρείες Daiichi Sankyo και Chugai Pharmaceutical ήταν μεταξύ των εταιρειών που σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες, με πτώση 2,11% και 3,64% αντίστοιχα. Η Sumitomo Pharma επέκτεινε τις απώλειές της, καταγράφοντας πτώση 5,33%.
Οι φαρμακευτικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ σημείωσαν επίσης πτώση. Οι Alibaba Health Information Technology και JD Health ήταν επίσης μεταξύ των εταιρειών με τις μεγαλύτερες απώλειες, σημειώνοντας πτώση 2,92% και 2,23% αντίστοιχα.
Ο ιαπωνικός Nikkei 225 παρέμεινε σταθερός, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,59% και έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό. Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου από την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο.
Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 2,02%, οδηγώντας τις απώλειες στην Ασία, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,57%.
Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ήταν ελαφρώς κάτω από το επίπεδο της σταθερότητας.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,86%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας παρέμεινε σταθερός.
