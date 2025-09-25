Νέα υπόθεση λαθρεμπορίας με κινέζικα ρούχα και παπούτσια: Κατασχέθηκαν 17 κοντέινερ, πάνω από 1.600.000 ευρώ οι διαφυγόντες φόροι
Νέα υπόθεση λαθρεμπορίας με κινέζικα ρούχα και παπούτσια: Κατασχέθηκαν 17 κοντέινερ, πάνω από 1.600.000 ευρώ οι διαφυγόντες φόροι
Μία σύλληψη για την υπόθεση - Η έρευνα ξεκίνησε από το 1ο Τελωνείο Πειραιά και ακολούθησε αιφνιδιαστική επιχείρηση στην Ελευσίνα
Με μια μεγάλη υπόθεση λαθρεμπορίας βρέθηκαν αντιμέτωποι οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, έπειτα από στοχευμένη έρευνα σε αποθήκη logistics στην Ελευσίνα. Τα λαθραία προϊόντα, κινεζικής προέλευσης (κυρίως ενδύματα και υποδήματα), προορίζονταν για διοχέτευση στην εγχώρια αγορά χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.
Η έρευνα ξεκίνησε από το 1ο Τελωνείο Πειραιά, όπου σε αρχικό έλεγχο με x-ray εντοπίστηκαν ύποπτα εμπορεύματα. Ακολούθησε αιφνιδιαστική επιχείρηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής στην Ελευσίνα, κατά την οποία βρέθηκαν 17 εμπορευματοκιβώτια με φορτίο έτοιμο προς εξαγωγή.
Τα κιβώτια περιείχαν ενδύματα ευτελούς αξίας, χρησιμοποιούμενα ως «βιτρίνα» για να παραπλανούν τις τελωνειακές αρχές, ενώ το κύριο εμπόρευμα είχε ήδη διοχετευθεί στην εγχώρια αγορά, χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το ποσό των 1.600.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη ένα άτομο, ενώ αναζητούνται ακόμη τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
