Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά ανδρικά ονόματα: Από τον Γεώργιο μέχρι τον Ανδρέα
Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά ανδρικά ονόματα: Από τον Γεώργιο μέχρι τον Ανδρέα
Η ΕΛΣΤΑΤ χαρτογράφησε την πορεία των 20 πιο συνηθισμένων ανδρικών ονομάτων στην Ελλάδα από το 1940 μέχρι σήμερα
Η ιστορία ενός ονόματος είναι τις περισσότερες φορές η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας. Οι επιλογές των γονιών δεν γίνονται ποτέ τυχαία. Αντανακλούν τις παραδόσεις, την πίστη, τις οικογενειακές επιρροές αλλά και τα κοινωνικά ρεύματα κάθε εποχής. Γι’ αυτό και τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που αποτυπώνουν την πορεία των 20 πιο συνηθισμένων ανδρικών ονομάτων στην Ελλάδα από το 1940 μέχρι το 2021, λειτουργούν σαν ένας καθρέφτης: μας δείχνουν πώς άλλαξε η ελληνική κοινωνία, χωρίς να χάσει όμως ποτέ την επαφή με τις ρίζες της.
