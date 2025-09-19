Αλέξανδρος Μπένος: Γιατί ανέβασε guidance η Cenergy – «On track» η επένδυση στις ΗΠΑ
Τους λόγους για τους οποίους αναβάθμισε το guidance κερδοφορίας για το 2025 παρουσίασε η διοίκηση της Cenergy Holdings στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, ενημερώνοντας παράλληλα για την πορεία κατασκευής του εργοστασίου καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, όπου –όπως τόνισε– «δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση».
Η διοίκηση αναθεώρησε προς τα πάνω τον στόχο EBITDA για το 2025, στα 310–340 εκατ. ευρώ (από 300–330), επικαλούμενη τη σύνθεση του ανεκτέλεστου έργων και την αυξημένη συμμετοχή έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
«Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 26% μεταφράστηκε σε άνοδο κερδοφορίας κατά 43%, φτάνοντας τα 171 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 16,7%, δηλαδή πάνω από 200 μονάδες βάσης υψηλότερα και για τα δύο segments σε σχέση με πέρυσι» ανέφερε ο CFO Αλέξανδρος Μπένος.
