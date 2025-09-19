Αλέξανδρος Μπένος: Γιατί ανέβασε guidance η Cenergy – «On track» η επένδυση στις ΗΠΑ

Η διοίκηση εστιάζει στη δυναμική των έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στο τριετές backlog των καλωδίων και στο νέο εργοστάσιο στο Μέριλαντ – Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές